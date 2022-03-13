"Скільки ще ігноруватимуть війну": у Зеленського звернулися до США через вбивство журналіста

Михайло Подоляк / УНІАН

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на вбивство російськими окупантами американського журналіст в Ірпені.

В Twitter Подоляк звернувся до Білого дому і запитав, скільки ще вони будуть ігнорувати війну Росії проти України.

"Сьогодні в Ірпені військові РФ застрелили громадянина США, журналіста Brent Anthon Renaud. До недотримання РФ правил війни питань немає. Питання одне: скільки ще США ігноруватимуть війну, вбивства своїх громадян і не закриватимуть небо над Україною?",- написав Подоляк.

Вбивство американського журналіста

В Ірпіні 13 березня загинув журналіст New York Times Брент Ренауд.

"Звичайно, професія журналіста передбачає ризик, втім, громадянин США Брент Ренауд поплатився життям за спробу висвітлити підступність, жорстокість і безжальність агресора", - розповіли в поліції Києва.

Загиблий Брент Ренауд - кінорежисер, лауреат кінопремій. Разом зі своїм братом Крейгом знімали сюжети з гарячих точок світу, висвітлювали війни в Іраку і Афганістані, землетрус на Гаїті, політичні заворушення в Єгипті і Лівії, боротьбу за Мосул, екстремізм в Африці, насильство картелів в Мексиці і криза молодих біженців в Центральній Америці.

У виданні The New York Times підтвердили загибель американського журналіста Брента Рено.

Читайте також: