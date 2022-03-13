Прямі переговори Зеленського з Путіним: у Кремлі назвали головну умову

У Кремлі не відкидають можливості зустрічі Володимира Зеленського з Володимиром Путіним.
У Кремлі прокоментували ймовірність прямих переговорів президента України Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним.
Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков не виключив зустріч президента України Володимира Зеленського і глави Кремля Володимира Путіна, повідомляють росЗМІ.
Разом з тим він вважає, що необхідно зрозуміти, який результат очікується під час переговорів.
"Ми неодноразово говорили, що ніхто не відкидає можливості зустрічі Володимира Путіна з президентом Зеленським. Але нам потрібно зрозуміти, що має стати результатом цієї зустрічі і що на ній буде обговорюватися", - додав Пєсков.
Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що зустріч президентів України і Росії може відбутися вже в осяжному майбутньому.
Як підкреслив він в ефірі телемарафону в неділю, з українського боку роблять все, щоб вона відбулася якомога швидше.
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