Прямі переговори Зеленського з Путіним: у Кремлі назвали головну умову

Дмитро Пєсков / УНІАН

У Кремлі прокоментували ймовірність прямих переговорів президента України Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков не виключив зустріч президента України Володимира Зеленського і глави Кремля Володимира Путіна, повідомляють росЗМІ.

Разом з тим він вважає, що необхідно зрозуміти, який результат очікується під час переговорів.

"Ми неодноразово говорили, що ніхто не відкидає можливості зустрічі Володимира Путіна з президентом Зеленським. Але нам потрібно зрозуміти, що має стати результатом цієї зустрічі і що на ній буде обговорюватися", - додав Пєсков.

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що зустріч президентів України і Росії може відбутися вже в осяжному майбутньому.

Як підкреслив він в ефірі телемарафону в неділю, з українського боку роблять все, щоб вона відбулася якомога швидше.

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