Били, поки не зламали палицю: у Києво-Печерській Лаврі напали на журналістів за питання про війну

Священик відмовився відповідати на питання про війну / скріншот

В агентстві журналістських розслідувань "Слідство.Інфо" заявили про напад на журналістів. Представники ЗМІ стверджують, що потрапили під роздачу помічників настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла. Вони напали на знімальну групу, бо та запитала у духовенства про війну.

Відзначається, що журналісти відвідали підконтрольну УПЦ (МП) Лавру, щоб дізнатися думку архієрея з приводу російського вторгнення в Україну і масових вбивств мирного населення нашої країни. Павло відповідати на запитання репортерів одразу відмовився.

"У той же час чоловік, який був поруч з настоятелем лаври (ймовірний помічник) передавав іншому чоловікові гроші. Через кілька хвилин чоловік, якому передали гроші, напав на репортера "Слідства.Інфо" Дмитра Реплянчука. Він тримав в руках палицю, яка допомагає при ходьбі, і нею почав бити журналіста по нозі, але палиця зламалася об ногу репортера", - сказано в заяві проекту.

Ті, хто перебував у той час на території Лаври, підтримали загрозу журналістам і почали їх переслідувати. Знімальна група зуміла покинути територію і викликала поліцію.

Нагадаємо, минулої ночі ворог обстріляв військову частину в Миколаєві. Загинули вісім солдатів, які в цей момент спали. 19 отримали поранення. Ще вісім шукають.

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