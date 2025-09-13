"Ситуація нагадує 1938-й": Каллас упевнена, що під загрозою безпека всієї Європи

Чехословаччина 1938 року просила допомоги проти нацистської Німеччини, але не отримала її, нагадала Кая Каллас.

Що сказала Кая Каллас:

Переговори з РФ про територіальні поступки України - це пастка

У Євросоюзі триває робота над 19-м пакетом санкцій

У Європі склалася ситуація, яка нагадує 1938 рік, коли Чехословаччина просила допомоги у протистоянні Німеччині, але, не отримавши її, потрапила до рук нацистів. Таку думку висловила глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас в інтерв'ю Redaktionsnetzwerk Deutschland.

"У нас ситуація, яка нагадує 1938-й рік. Чехословаччина тоді просила допомоги проти нацистської Німеччини, не отримала її і потрапила до рук нацистів. Різниця сьогодні в тому, що якщо впаде Україна, то під загрозою буде безпека всієї Європи. Ми повинні показати, що засвоїли урок історії", - сказала дипломат. відео дня

Крім того, Каллас висловила впевненість, що переговори з РФ про територіальні поступки України - це пастка.

Вона зазначила, що класична російська переговорна тактика працює в три етапи: спочатку Москва вимагає те, що їй ніколи не належало. Потім вона вдається до ультиматумів і погроз. У підсумку мобілізуються голоси на Заході, готові запропонувати Кремлю саме те, чого в нього ніколи не було.

У підсумку, за словами Каллас, Кремль отримує більше, ніж коли-небудь міг мріяти. Вона зазначила, що нині російський диктатор Володимир Путін заявляє права на українські області, які він навіть не контролює.

"Хіба це компроміс, якщо перед цим висувалися свідомо завищені вимоги?", - заявила вона.

Вона зазначила, що в Євросоюзі триває робота над 19-м пакетом санкцій, щоб посилити тиск на Путіна. За її словами, РФ уже втратила через санкції $450 млн.

"На столі багато креативних рішень", - деталізувала Каллас.

Раніше Володимир Зеленський зробив заяву про завершення війни. Він підкреслив, що Україні потрібно не тимчасове затишшя, а гарантоване завершення війни.

Як повідомляв Главред, начальник відділення рекрутингу 28-ї ОМБр Денис Швидкий заявив, що війна в Україні триватиме щонайменше ще два роки, тому розраховувати на її швидке закінчення або результати переговорів - не варто.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк наголосив, що лише дві країни у світі можуть примусити російського диктатора та військового злочинця Володимира Путіна зупинити агресивну війну проти України.

Про персону: Кая Каллас Кая Каллас - естонська та європейська політична діячка, колишня прем'єр-міністерка Естонії з 26 січня 2021 року до 22 липня 2024 року. З 1 грудня 2024 року - Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки, пише Вікіпедія.

