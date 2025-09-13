Знову майорить синьо-жовтий: ЗСУ звільнили важливе село на межах двох областей

Повернення Філії під контроль України стало черговим підтвердженням сили і мужності українських захисників.

ЗСУ вичистили село від армії РФ

Батальйон "Шквал" полку "Скеля" звільнив село Філія на межі Дніпропетровської та Донецької областей

Зараз у селі тривають стабілізаційні заходи та надається допомога місцевим жителям

Батальйон "Шквал", що входить до складу полку "Скеля", успішно провів бойову операцію та звільнив село Філія, розташоване на адміністративному кордоні між Дніпропетровською та Донецькою областями. У визволеному населеному пункті знову піднято український прапор. Про це повідомили у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля"

Підкреслюється, що українські захисники продовжують тіснити сили противника на східному напрямку та крок за кроком відновлюють контроль над окупованими територіями.

Наступальні дії батальйону "Шквал" відбувалися в складних умовах. Російські війська намагалися закріпитися у Філії, облаштовуючи оборонні позиції та кілька вогневих точок, щоб стримати просування Сил оборони. Однак злагоджені та рішучі дії українських підрозділів змусили окупантів відступити, залишивши населений пункт.

Після звільнення села українські військові розпочали стабілізаційні заходи. Саперні підрозділи ретельно обстежують територію, перевіряючи її на наявність мін та інших вибухонебезпечних предметів, які могли залишити російські війська.

Водночас місцевим мешканцям, що пережили окупацію, надають необхідну допомогу - гуманітарну підтримку, медичні послуги та психологічну реабілітацію.

Що відбувається на фронті - думка експерта

Спікер Української добровольчої армії (УДА) Сергій Братчук пояснює, що хоча на деяких ділянках фронту штурми окупантів тимчасово призупинилися, це враження оманливе. Бої тривають вздовж усієї лінії зіткнення. Російська армія постійно, хоч і невеликими піхотними групами, здійснює атаки.

"Якщо давати характеристику всьому фронту, попри те, що на деяких напрямках протягом доби не було штурмових дій ворога, це не говорить, що там взагалі немає бойових дій. Ворог всюди намагається атакувати. Штурмових дій, цілком можливо, буває не так багато. Але, з усім тим, ворог намагається діяти малими вихідними групами. Це загалом те, що сьогодні відрізняє всі напрямки фронту", — розповів Братчук в ефірі телеканалу FREEДOM.

Станом на зараз, за словами Братчука, росіяни намагаються остаточно проводити стратегічне перегрупування військ.

"На деяких напрямках воно завершилося, на деяких ще відбуваються досить активні дії", — розповів спікер УДА, додавши, що така картина спостерігається, зокрема, на Вовчанському напрямку.

Ситуація на фронті - новини України

Як повідомляв Главред з посиланням на Генштаб, нещодавно Сили оборони успішно звільнили від армії Росії село Зарічне Лиманської громади Донецької області. Як підтвердження, опубліковано опублікував відео, як над майже повністю знищеною будівлею майорить український прапор.

Також DeepState повідомляв, що ЗСУ звільнили важливий пункт на фронті та зачистили ще три. За інформацією аналітиків, українські військові відтіснили російські війська від населених пунктів Разіне, Золотий Колодязь та Новоторецьке, що на Донеччині.

В той же час військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов зазначає, що ворог проривається до ключових міст Донеччини. Росіяни намагаються пробратися з кількох напрямків, щоб почати наступ на Слов’янсько-Краматорську агломерацію.

Що відомо про 425-й окремий штурмовий полк "Скала" 425-й окремий штурмовий полк "Скала" — формування військ у складі Сухопутних військ Збройних Сил України чисельністю в полк, повідомляє Вікіпедія. Створений у 2022 році, свою назву отримав від позивного командира Юрія Гаркавого — "Скала". В січні 2025 року стало відомо, що батальйон масштабовано до полку, зокрема розгортаються танковий та артилерійський підрозділи. Того ж місяця командира полку — підполковника Юрія Гаркавого відзначено орденом "Золота Зірка" та званням Герой України

