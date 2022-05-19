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"Грохнули двох високопоставлених військових": Арестович розповів про полювання партизанів на Півдні

19 травня 2022, 07:16

Партизанський рух скрізь, де вважається, що його немає і не може бути як такого, він є, заявив радник глави Офісу президента.

Арестович, війна в Україні
Партизани на півдні допомогли вирушити на той світ двом окупантам високого рангу / Фото УНІАН

На півдні України партизани вбили двох російських окупантів, які виявилися військовими високого рангу. Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

"За деякими даними, грохнули двох високопоставлених військових. І бій був в принципі зі стрілецькою зброєю", - сказав Арестович в ефірі Фейгін Live 18 травня.

Він також розповів, що на тимчасово захоплених росіянами територіях партизани розклеюють листівки.

"І це показує ще одну дуже важливу річ, що партизанський рух скрізь, де вважається, що його немає і не може бути як такого, він є. І успішний. І взагалі, вся ця війна на Півдні в оперативному сенсі схожа на громадянську війну 2018-2020 років", — зазначив він.

Нагадаємо, раніше в Запорізькій обласній військовій адміністрації повідомили, що в захопленому російськими військовими Мелітополі учасники партизанського руху ліквідували кількох ворожих офіцерів високого рангу.

Окупанти загибель своїх командирів не афішують, проте посилили перевірки в місті, намагаючись виявити українських захисників.

Як повідомляв Главред, 17 травня радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що населені пункти в південних регіонах України, які перебувають під тимчасовою російською окупацією, будуть обов'язково звільнені військовим шляхом. За його словами, ЗСУ знають, як вибити російські війська, не штурмуючи безпосередньо Херсон, Мелітополь та інші міста. Вони до цього готуються.

Інші новини:

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