Коли закінчиться війна в Україні: Арестович здивував новою заявою

Арестович / УНІАН, скріншот

Воєнний стан і мобілізацію в Україні хочуть продовжити на 90 днів – фактично до кінця літа.

Як каже радник глави Офісу президента, продовжити воєнний стан ще на 90 днів дозволяють відповідні норми закону, а "кожен раз" продовжувати його на 30 днів, на думку Арестовича – це давати помилкові надії українцям.

"Мені цілком зрозуміло, що до осені ця війна навряд чи закінчиться", – заявив Олексій Арестович, передає 24 канал.

Воєнний стан можуть зберегти після перемоги

Оголошення ще на 30 днів, за його словами, поширить серед населення думку, що війна "закінчиться через 30 днів і про це фактично заявила влада".

Це погана комунікація, відразу треба говорити на перспективу, але скасувати його завжди можливо.

Треба розуміти, що воєнний стан може бути збережений, принаймні, на окремих дільницях, і після перемоги у війні,– сказав радник глави Офісу президента.

Арестович пояснив, все тому, що після війни стартує відновлення країни – дійсно величезний процес, одним з головних завдань якого є розмінування. У той же час боєприпасів, які не розірвалися, дуже багато.

"За світовим законом день війни - це 3 дні розмінування. Це буде ще роками тривати. І навіть після перемоги буде зберігатися певна небезпека, частини будуть охороняти державний кордон, не всі військові відразу повернуться в пункти постійної дислокації", - зазначив радник глави ОП.

Олексій Арестович закликав не хвилюватися за власний воєнний стан, зате думати про нашу перемогу.

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