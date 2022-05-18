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Коли закінчиться війна в Україні: Арестович здивував новою заявою

18 травня 2022, 23:33

Олексій Арестович впевнений, що навіть до осені війна з Росією навряд чи закінчиться.

арестович
Арестович / УНІАН, скріншот

Воєнний стан і мобілізацію в Україні хочуть продовжити на 90 днів – фактично до кінця літа.

Як каже радник глави Офісу президента, продовжити воєнний стан ще на 90 днів дозволяють відповідні норми закону, а "кожен раз" продовжувати його на 30 днів, на думку Арестовича – це давати помилкові надії українцям.

"Мені цілком зрозуміло, що до осені ця війна навряд чи закінчиться", – заявив Олексій Арестович, передає 24 канал.

Воєнний стан можуть зберегти після перемоги

Оголошення ще на 30 днів, за його словами, поширить серед населення думку, що війна "закінчиться через 30 днів і про це фактично заявила влада".

Це погана комунікація, відразу треба говорити на перспективу, але скасувати його завжди можливо.

Треба розуміти, що воєнний стан може бути збережений, принаймні, на окремих дільницях, і після перемоги у війні,– сказав радник глави Офісу президента.

Арестович пояснив, все тому, що після війни стартує відновлення країни – дійсно величезний процес, одним з головних завдань якого є розмінування. У той же час боєприпасів, які не розірвалися, дуже багато.

"За світовим законом день війни - це 3 дні розмінування. Це буде ще роками тривати. І навіть після перемоги буде зберігатися певна небезпека, частини будуть охороняти державний кордон, не всі військові відразу повернуться в пункти постійної дислокації", - зазначив радник глави ОП.

Олексій Арестович закликав не хвилюватися за власний воєнний стан, зате думати про нашу перемогу.

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Війна Росії проти України

Журналісти британського телеканалу Sky News вважають, що нездатність Росії захопити Харків може вплинути на плани військ РФ по захопленню Донбасу. Як вважають фахівці, успішний контрнаступ ЗСУ в Харківській області і подальше просування може загрожувати лініях постачання угруповання окупантів на Донбасі. Причому російські загарбники і раніше стикалися з серйозними проблемами в постачанні своєї армії, в результаті чого російські військові кидали бойову техніку.

Аналітики Інституту вивчення війни в США стверджують, що Путін може анексувати захоплені території України на півдні та сході України - частини Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. Після цього Росія, у відповідь на контрнаступ армії України, може загрожувати застосуванням ядерної зброї.

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що Київ не визнає так звану "автономію" Донецької та Луганської областей та окупований Крим територією РФ. Українська держава могла б тільки перенести рішення по Криму до тих пір, поки не закінчиться гаряча фаза війни.

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війна в Україні Олексій Арестович війна Росії та України
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