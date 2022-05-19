"Потрібно протриматися до кінця травня: Арестович розповів, коли окупанти вже не зможуть наступати

Нашим військовим потрібно протриматися ще буквально тиждень-два, сказав Арестович / скріншот

Українським захисникам потрібно протриматися до кінця травня, а далі російським військовим просто нічим буде наступати. Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

За його словами, російські окупанти на північ від Авдіївки зібрали все, що мають, і роблять останні зусилля. Водночас наші війська теж дуже виснажені.

"Важкі бої. Я поясню, що відбувається: вони зібрали все, що мають останнє, і роблять останні зусилля... це складно, оскільки наші війська теж виснажені дуже сильно ... деякі там з грудня. Деякі бригади з грудня безперервно там перебували, а з 24 лютого вони в безперервних боях, 84 дні. І це, м'яко кажучи, не подарунок — перебувати в такій обстановці. Це дуже і дуже важко - під нескінченними атаками противника. Але наші хлопці тримаються, палять, валять, завалюють і так далі", - сказав Арестович в ефірі Фейгін Live 18 травня.

Арестович каже, що нашим військовим потрібно протриматися ще буквально тиждень-два.

"Треба протриматися буквально трохи нашим - тиждень-два, думаю, до кінця травня, їх (російських окупантів - ред.) вистачить. Здохнуть, вже нічим буде наступати. Те, що зараз пішло на Луганському напрямку, це зараз, вважайте, якщо не останнє, то передостаннє, що є. Зі здорового кадрового і щодо боєздатного, що є", — зазначив він.

Радник голови офісу ОП додав, що "мобілізовані – це взагалі не розмова, це мастило для кадрів".

"На запорізькому напрямку вони (окупанти – ред.) намагалися знову проскакувати Пологи і Орехове, цей напрямок Гуляйполя, цілий танковий батальйон перекинули кілька днів тому, вони пішли радісно в атаку, але атака захлинулася. Ми там їх спіймали в вогневому мішечку і трошки відметелили", – сказав Арестович.

Як повідомляв Главред, радник глави Офісу президента Олексій Арестович раніше заявив, що війна в Україні навряд чи закінчиться до осені.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна входить в нову довготривалу фазу війни після того, як до 9 травня РФ зазнала стратегічної поразки і знизила масштаб своїх цілей до оперативно-тактичного рівня.

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