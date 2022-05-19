УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Війна

"Потрібно протриматися до кінця травня: Арестович розповів, коли окупанти вже не зможуть наступати

19 травня 2022, 06:42

Наші війська дуже виснажені. Деякі бригади у безперервних боях вже 84 дні. Це дуже важко, але вони все одно "тримаються, палять, валять".

арестович
Нашим військовим потрібно протриматися ще буквально тиждень-два, сказав Арестович / скріншот

Українським захисникам потрібно протриматися до кінця травня, а далі російським військовим просто нічим буде наступати. Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

За його словами, російські окупанти на північ від Авдіївки зібрали все, що мають, і роблять останні зусилля. Водночас наші війська теж дуже виснажені.

"Важкі бої. Я поясню, що відбувається: вони зібрали все, що мають останнє, і роблять останні зусилля... це складно, оскільки наші війська теж виснажені дуже сильно ... деякі там з грудня. Деякі бригади з грудня безперервно там перебували, а з 24 лютого вони в безперервних боях, 84 дні. І це, м'яко кажучи, не подарунок — перебувати в такій обстановці. Це дуже і дуже важко - під нескінченними атаками противника. Але наші хлопці тримаються, палять, валять, завалюють і так далі", - сказав Арестович в ефірі Фейгін Live 18 травня.

Арестович каже, що нашим військовим потрібно протриматися ще буквально тиждень-два.

"Треба протриматися буквально трохи нашим - тиждень-два, думаю, до кінця травня, їх (російських окупантів - ред.) вистачить. Здохнуть, вже нічим буде наступати. Те, що зараз пішло на Луганському напрямку, це зараз, вважайте, якщо не останнє, то передостаннє, що є. Зі здорового кадрового і щодо боєздатного, що є", — зазначив він.

Радник голови офісу ОП додав, що "мобілізовані – це взагалі не розмова, це мастило для кадрів".

"На запорізькому напрямку вони (окупанти – ред.) намагалися знову проскакувати Пологи і Орехове, цей напрямок Гуляйполя, цілий танковий батальйон перекинули кілька днів тому, вони пішли радісно в атаку, але атака захлинулася. Ми там їх спіймали в вогневому мішечку і трошки відметелили", – сказав Арестович.

Як повідомляв Главред, радник глави Офісу президента Олексій Арестович раніше заявив, що війна в Україні навряд чи закінчиться до осені.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна входить в нову довготривалу фазу війни після того, як до 9 травня РФ зазнала стратегічної поразки і знизила масштаб своїх цілей до оперативно-тактичного рівня.

Інші новини:

війна в Україні Олексій Арестович новини України війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

07:16

"Грохнули двох високопоставлених військових": Арестович розповів про полювання партизанів на Півдні

06:42

"Потрібно протриматися до кінця травня: Арестович розповів, коли окупанти вже не зможуть наступати

06:29

Останні потуги Кремля, або Як російська економіка несеться у прірвуПогляд

05:20

Долар різко рвонув вгору: що відбувається на "чорному ринку"Відео

04:51

"Батьківщина - це не зад президента": лідер ДДТ Юрій Шевчук звернувся зі сміливою промовою до росіянВідео

Реклама
04:21

Вакансії майбутнього: які професії будуть популярні в 2030 році

04:10

Неймовірна заміна хлібу: готуємо найсмачніший тонкий лаваш з 3 інгредієнтівВідео

03:40

Спеки не буде: синоптики розповіли, якою буде погода до кінця травняВідео

03:07

"В України буде 2-3 години, щоб зайняти Крим": Умеров назвав єдину умову повернення півостроваВідео

02:43

Мокра Кім Кардашьян в показала свої принади в "голому" бікіні

02:34

Які овочі можна заморожувати на зиму: 3 весняні рецепти

02:04

Коли війська окупантів в Україні видихнуться: прогноз військового експерта

01:34

Війна в Україні: В'ятрович пояснив історичну роль Володимира ЗеленськогоВідео

01:11

Ангел Victoria's Secret Адріана Ліма показала повне оголення для обкладинки глянцю

00:51

Прикмети на 19 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:39

"Економлять ракети": в Росії зізналися, що використовують лазерну зброю

00:33

Вріже нестерпне пекло: українців попередили про аномалію і назвали дати

00:26

Дмтрій Гордон розгромив рашистку Доліну за слова про нелюдів і фашизм в Україні

00:00

Кулеба різко дорікнув Європі через вступ України до ЄС

18 травня, середа
23:33

Дочка Путіна захищає татуся і "топить" за "русский мир": опубліковано листуванняФотоВідео

Реклама
23:33

Коли закінчиться війна в Україні: Арестович здивував новою заявоюВідео

23:33

Роднянський збирається зняти аналог "Карткового будиночка", але вже про Путіна

23:29

Сенат США схвалив кандидатуру посла в Україні: що про неї відомо

23:21

"Їсти хочеться, особливо на ніч": Цибульська розповіла, як худне

23:04

Ласточкін розповів, як йому соромно за зйомки в Росії

22:58

Мобілізація в Україні: що загрожує призовнику за неприбуття за повісткоюВідео

22:47

"Ми не в Московії": артисти присоромили Федишин за висловлювання про ЛГТБ

22:43

Мінус ще один: ЗСУ збили ворожий винищувач Су-34 в Харківській областіВідео

22:30

У НАТО назвали ключову умову силового звільнення ЗСУ Донбасу і КримуВідео

22:10

Що буде перемогою України у війні: Кулеба назвав чотири складові

21:54

Вантаж 200 для Уралу: ліквідований комбриг РФ, що наводив переправу на ЛуганщиніВідео

21:46

Вступ до НАТО: Байден пообіцяв Фінляндії та Швеції захист від агресії РосіїВідео

21:40

Єлизавета II відвідала публічний захід у кольорах національного прапора УкраїниВідео

21:39

"Нас чекає кардинальний перелом у війні": експерт розповів, що чекає Україну найближчим часомВідео

21:17

ЗСУ потужно вломили окупантам на сході: спалили 220 рашистів разом з технікоюВідео

21:02

Арестович показав, як на танку "поїхав воювати" з окупантамиВідео

21:00

Путін у пастці, Україна звільнить усі захоплені РФ території до кінця року – Тарас Загородній

20:53

"Три місяці не приводила себе до ладу": Лобода показала, як виглядає зараз

20:39

"Мене відкинуло на узбіччя, а далі - методом доміно": Заворотнюк потрапила в страшну аварію

20:37

Суворо заборонено: у МЗС зробили журналістам важливе попередження

Реклама
20:32

В Україні різко зміниться погода і налетить ураганВідео

20:29

Штурм захлинувся: ЗСУ відбили атаки на Донбасі, рашисти відступили з втратамиВідео

20:03

Фотозаона для Селфі: рашисти хваляться фото зі школи і відкривають звідти вогонь

19:58

"Країна-ізгой": в ОП жорстко припечатали РФ і назвали умову відновлення переговорівВідео

19:47

Джонні Деппа може замінити жінка в "Піратах Карибського моря": кого обрали

19:36

Президент Молдови зажадала негайно вивести російські війська з Придністров'яВідео

19:32

Повний розгром: біля Білогорівки ЗСУ знищили 90 одиниць техніки РФФотоВідео

19:31

Тіна Кароль показала свою любов у лавах ЗСУ

19:31

Золота середина: навіщо Туреччина схиляє НАТО до компромісуПогляд

19:22

"Відвернулися всі": росіянку висміяли на червоній доріжці в Каннах, коли жоден фотограф не глянув на неї

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти