Вантаж 200 для Уралу: ліквідований комбриг РФ, що наводив переправу на Луганщині

Офіцер-рашист був знищений під час спроби переправи через річку Сіверський Донець.
Бійці Збройних сил України знищили ще одного офіцера російських окупаційних військ.
Українські захисники ліквідували командира 12-ї окремої гвардійської інженерної бригади окупаційної армії Росії, полковника Дениса Козлова, повідомив у Telegram представник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
За його даними, офіцер-рашист був знищений під час спроби переправи через річку Сіверський Донець на Луганщині.
"Минуло кілька днів і стало ясно, хто наводив понтонні мости через Сіверський Донець. 11 травня в Україні здох полковник Денис Козлов - командир 12-ї окремої гвардійської інженерної бригади", - додав Братчук.
Додамо, що офіційне місце дислокації 12-ї інженерної бригади РФ - село Алкіно-2 Чишминського району Республіки Башкортостан.
Раніше повідомлялося про те, що Збройні Сили України звільнили від російських окупантів населений пункт Дементіївка в Харківській області.
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