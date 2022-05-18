Повний розгром: біля Білогорівки ЗСУ знищили 90 одиниць техніки РФ

ЗСУ розгромили окупантів на Луганщині / Фото Reuters

В результаті удару ЗСУ в районі Білогорівки Луганської області російські окупанти втратили близько 90 одиниць техніки.

Про це йдеться в публікації на Dreamwidth, заснованої на кадрах з місця подій, оприлюднених військкором Юрієм Бутусовим.

Зокрема, вдалося точніше підрахувати кількість ліквідованих російських бойових машин під час неодноразових спроб переправитися через річку Сіверський Донець.

Автору вдалося зібрати дані про 110 об'єктів, виявлених у Білогорівці та околицях.

При цьому наголошується, що загальна кількість підтверджених знищених, затонулих і імовірно знищених і пошкоджених об'єктів - 89 одиниць. З них деякі можуть бути пошкоджені частково.

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Додамо, що вибиті ЗСУ рашисти могли повернутися до переправи, тому, очевидно, враховані не всі втрати у Білогорівки.

Раніше повідомлялося про те, що Збройні Сили України звільнили від російських окупантів населений пункт Дементіївка в Харківській області.

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