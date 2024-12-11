'Дві позиції знищені, одна втрачена': в ЗСУ розповіли про хід боїв біля Покровська

Завдання українських військ полягає в тому, щоб зупинити просування ворога та стабілізувати фронт, наголосили в ЗСУ.

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В ЗСУ розповіли про реальну ситуацію на Покровському напрямку / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, 22 окрема механізована бригада

Коротко:

2 позиції українських військ на Покровському напрямку були знищені, ще одна - втрачена

Сили оборони намагаються відносити позиції на Покровському напрямку

Оборонна операція ЗСУ спрямована на максимальне виснаження ворога

Російські окупанти на Покровському напрямку атакували українські укріплення західніше Відродження та південніше Новотроїцького, внаслідок боїв знищено дві позиції, одну втрачено. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив речник угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин.

За його словами, протягом доби ворог намагався покращити тактичне положення північніше Новооленівки та північно-східніше Соснівки, а також штурмував позиції поблизу Вознесенки, Сонцівки та Гродівки, проте зазнав втрат і відступив.

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"Водночас противник активно атакував наші укріплення західніше Відродження, південніше Новотроїцького. Внаслідок тривалих боєзіткнень дві позиції знищені, одна втрачена. Наразі проводяться заходи з відновлення позицій", — заявив він.

Бої тривають на південно-західній околиці населеного пункту Шевченко, де противник намагається закріпитися та впровадити свої диверсійно-розвідувальні групи.

Речник Назар Волошин зазначив, що стратегічна оборонна операція Сил оборони спрямована на максимальне виснаження ворога, знищення його ресурсів і збереження особового складу Сил оборони України.

"Тому ворога потрібно, перш за все, максимально зупинити, а також стабілізувати лінію фронту", — зазначив Назар Волошин.

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на Покровському напрямку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на Покровському напрямку російські війська ведуть активні атаки невеликими групами без використання важкої техніки, здебільшого вночі. Про це повідомив командир загону безпілотних систем спеціального призначення "Тайфун" Національної гвардії України Михайло Кмітюк.

Російські сили зосереджують свої зусилля на захопленні міста Покровськ у Донецькій області. Водночас 8 грудня українські військові перейшли в наступ і повернули втрачені раніше позиції в районі Великої Новосілки. Як зазначає аналітик Forbes Девід Акс, ця ділянка фронту не має критичного значення ані для України, ані для Росії, тому контроль над нею мало впливає на можливу облогу Покровська.

Український військовий Станіслав "Осман" Бунятов, командир взводу 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" зауважив, що втрата Покровська може стати ключовим фактором у дестабілізації фронту в Дніпропетровській області.

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Що відомо про ОСУВ "Хортиця"? Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України. Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

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