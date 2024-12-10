'Мішок' для ЗСУ: у Торецьку ворог встановив контроль над териконами шахти Центральна

Контроль над шахтою Центральна має величезне значення для захисників Неліпівки.

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Шахта Центральна має важливе значення для захисників Неліпівки / Колаж: Главред, фото: deepstatemap, УНІАН

Коротко:

У Торецьку ворог встановив контроль над териконами шахти Центральна

У місті тривають активні ближні бої

Неможливо сказати, яка частина Торецька контролюється ЗСУ, а яка - окупантами

Російська окупаційна армія встановила контроль над териконами шахти Центральна в Торецьку Донецької області та більшістю будівель на території. Поки що ворог не закріпився, тому ситуація теоретично може змінитися. Про це заявив блогер, військовий кореспондент Богдан Мірошников.

За його словами, 90% багатоповерхівок у місті перебувають під контролем російських військових.

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"Район Забалка втрачено. Але поки що все ж таки вдається стримувати ворога в районі Нелипівки-Леонідівки", - написав Мірошников у Telegram.

Він додав, що втрата контролю над шахтою Центральна дає ворогові можливість завдати розрізного удару між Нелипівкою та Щербинівкою і створити мішок для захисників залишків Нелипівки.

"З іншого боку, ворог дуже хоче захопити шахту "Торецьку" з її териконами. Поки що наші воїни тримають цей район і підходи до нього. Попри все, Торецьк ще тримається і буде триматися. Ворог там максимально обмежений у маневрах, тому штурмує в лобову та зазнає величезних втрат", - зазначив військовий кореспондент.

Тим часом речниця ОТГ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова заявила, що наразі неможливо сказати, яка частина міста Торецьк контролюється українськими військами, а яка - російською армією.

Торецьк - що про нього відомо / Інфографіка: Главред ​

У місті тривають активні ближні бої.

"Сили оборони ведуть бої буквально за кожен будинок, а то й кімнату в будинку. СП (спостережний пункт, - ред.) ворога присутні в наших тилах, а наші СП - у їхніх. Тому навіть в ОТГ не мають повного уявлення про лінію бойового зіткнення, тому що її ніхто не має", - сказала Бобовнікова.

Торецьк / Карта Deep State

Як пише Deep State, противник продовжує штурмові дії вздовж вулиці Дружби та вулиці Василя Стуса в центрі міста. Має певні успіхи. Крім того, ворог намагається закріпитися на шахті ДП "Торецьквугілля". Декілька разів противник був зафіксований на териконах даної шахти.

Дуже активні бої ведуться безпосередньо в мікрорайоні "Забалка" на півдні Торецька. Ворог просочується в забудову мікрорайону і пробує там закріплюватися піхотою для подальшого контролю місцевості та просування.

Аалітики Deep State опублікували карту з фіксацією ударів на півдні міста Торецьк за період із 18 листопада до 8 грудня 2024 року. Червоним кольором позначено ураження по армії РФ, синім - по Силах оборони України.

t.me/DeepStateUA

Ситуація на фронті - останні новини

Російська окупаційна армія просунулася біля дев'яти населених пунктів у Донецькій області. За даними DeepState, ворог просунувся біля Новооленівки, Вознесенки, Олександрії, Гродівки, Відродження, Петрівки, а також у Сольнцевці, Новотроїцькому та Шевченку Донецької області.

Російські окупанти намагаються захопити Покровськ і просуваються в цьому напрямку. Ворог уже перейшов від піших штурмів до штурмових дій на автотранспорті.

Як повідомляв Главред, окупанти захопили Новопустинку і нарощують сили для окупації Покровська. Вони також намагаються захопити Новотроїцьке і мають певні успіхи в Пушкіному.

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Хто такий Богдан Мірошников Блогер, військовий кореспондент. Мірошников родом із Горлівки. Закінчив Маріупольський державний університет. Вивчав міжнародні відносини. Зараз живе в Києві.

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