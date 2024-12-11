Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Вночі та без важкої техніки: боєць розкрив тактику росіян на Покровському напрямку

Віталій Кірсанов
11 грудня 2024, 16:05
476
Інтенсивність атак окупантів у районі Покровська зросла, але українські бійці швидко реагують на будь-які просування росіян.
Покровськ, атаки, ЗСУ
Військовий розкрив тактику росіян на Покровському напрямку / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада

Коротко:

  • Росіяни наступають без важкої техніки
  • На Куп'янщині противник намагається повільно просуватися
  • Ворог підтягує до річки Оскіл артилерію

На Покровському напрямку росіяни дуже активно наступають невеликими групами, без важкої техніки, переважно в темний час доби. Про це розповів командир окремого загону безпілотних систем спеціального призначення ''Тайфун'' Нацгвардії України Михайло Кмітюк в ефірі "Київ24".

За його словами, нині інтенсивність атак окупантів у районі Покровська зросла, але українські захисники вчасно реагують на будь-які просування росіян.

відео дня

"Вони в принципі зараз рухаються поодиноко, кількома невеликими групами. Роботу сил підрозділу БПЛА це однозначно ускладнює, оскільки більшу кількість FPV-дронів потрібно застосувати - на одиночну ціль один FPV-дрон. Операторам треба здійснювати значно більшу кількість операцій", - зазначив він.

Військовий також зазначив, що виходять росіяни здебільшого коли "серяк" або проводять нічні операції. Вдень вони зараз наступають рідше.

Кмітюк каже, що на Куп'янщині противник намагається повільно просуватися і так само діє поодинокими групами.

"Вони десь пересуваються, десь намагаються накопичитися. Але наші пілоти вчасно реагують, тримають їх у тонусі, якщо це дозволяє погода", - розповів він.

За словами військового, також видно спроби ворога підтягувати ближче до річки Оскіл артилерію.

"Але щойно ми виявляємо, відпрацьовуємо все. І в них потім затишшя якийсь час, а потім знову намагаються просунутися ближче, поставити вогневий засіб. Тут питання виявити своєчасно і не дати їм цього зробити", - додав командир.

Вночі та без важкої техніки: боєць розкрив тактику росіян на Покровському напрямку
/ Инфографика: Главред

Війна в Україні - головні новини

Як повідомляв Главред, Сили оборони вночі 11 грудня завдали відчутних ударів по цілях на території агресора Росії. Далекобійність і влучність української зброї повинні змусити Кремль повернутися в реальність і зрозуміти, що війну потрібно закінчувати. На фронті найважча ситуація на Покровському та Курахівському напрямках - ворог зазнає важких втрат. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Уже зрозуміло, що росіяни зайдуть у Покровськ, але не всі розуміють, які наслідки в такому разі будуть для Дніпропетровської області, сказав командир взводу 24ОШБ "Айдар" Станіслав "Осман" Бунятов. Як вважає військовий, якщо окупанти потраплять у Дніпропетровську область, то будуть "вимагати віддати" і цей регіон.

Україна хоче завершення війни, але Путін у цьому не зацікавлений, сказав Зеленський під час зустрічі з Трампом і Макроном. Путіна можна примусити до дипломатії тільки силою.

Читайте також:

Покровськ - що про нього відомо

Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації.

До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб.

Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту.

Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ЗСУ Покровськ
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Закінчення війни та переговори з Росією: у Зеленського пояснили позицію України

Закінчення війни та переговори з Росією: у Зеленського пояснили позицію України

16:36Україна
У Зеленського оголосили про позицію Трампа після закінчення війни

У Зеленського оголосили про позицію Трампа після закінчення війни

15:34Політика
Трамп почне "бомбардувати" режим Путіна, якщо РФ не піде на мир - The Telegraph

Трамп почне "бомбардувати" режим Путіна, якщо РФ не піде на мир - The Telegraph

14:56Світ
Реклама

Популярне

Більше
"Атака буде серйозною": стала відома нова ціль для удару "Орешником" по Україні

"Атака буде серйозною": стала відома нова ціль для удару "Орешником" по Україні

Україну атакував майже 8-бальний шторм: коли вщухне ця магнітна буря

Україну атакував майже 8-бальний шторм: коли вщухне ця магнітна буря

Гороскоп на завтра 12 грудня: Дівам - гроші литимуться рікою, Стрільцям - чудеса

Гороскоп на завтра 12 грудня: Дівам - гроші литимуться рікою, Стрільцям - чудеса

"Сенс це приховувати": Стоцька приголомшила схожими на Кіркорова дітьми і зізналася

"Сенс це приховувати": Стоцька приголомшила схожими на Кіркорова дітьми і зізналася

Баба Яга: зірку "Сватів" перестали впізнавати шанувальники

Баба Яга: зірку "Сватів" перестали впізнавати шанувальники

Останні новини

16:40

Впораються лише одиниці: хитра карткова головоломка загнала людей у глухий кут

16:36

Закінчення війни та переговори з Росією: у Зеленського пояснили позицію України

16:30

Крах Асада: експерт назвав країни, які будуть у плюсі після зміни влади в Сирії

16:16

Улюблені посіпаки: на телеканалі ПЛЮСПЛЮС покажуть три частини "Нікчемного Я"

16:05

Мобілізація з 18 років: Стефанішина відповіла, чи порушувалося це питання в ЄС

Україна і РФ готові лише до припинення вогню, після відходу Трампа війна спалахне знову – ХараУкраїна і РФ готові лише до припинення вогню, після відходу Трампа війна спалахне знову – Хара
16:05

Вночі та без важкої техніки: боєць розкрив тактику росіян на Покровському напрямку

16:04

Без забобонів і смайликів на обличчі: Катя Остапчук повністю показала сина

15:55

Лише геній знайде моркву за 5 секунд: надзвичайна загадка на уважність

15:50

"Добре там точно не буде": ситуація в Росії суттєво погіршується - аналітикВідео

Реклама
15:49

Батьки здивуються: для чого насправді потрібна наліпка "дитина в авто"Відео

15:34

У Зеленського оголосили про позицію Трампа після закінчення війни

15:20

У Москві заарештували оперну співачку Марію Максакову

14:56

Трамп почне "бомбардувати" режим Путіна, якщо РФ не піде на мир - The Telegraph

14:47

Викидати не варто: що можна очистити використаними чайними пакетиками

14:28

Коли в Україну "прийде" відчутне похолодання: синоптикиня назвала дати

14:01

"Якщо ти вже йдеш, то йди": Тоня Матвієнко розповіла про стосунки з Мірзояном

13:52

Викидати - злочин: 4 способи, як можна використовувати бананову шкірку

13:47

Загадка для багатьох водіїв: що означає дорожній знак з двома фотоапаратами

13:42

Після зустрічі з Трампом: Орбан провів телефонну розмову з Путіним - деталі

13:36

Удари по Росії та завершення війни: Зеленський провів ставку, подробиці

Реклама
13:20

44 роки різниці: дід-Петросян розповів, чому одружився з молодицею

13:18

Нова конституція і вибори: експерт розповів про найближче майбутнє Сирії

13:08

Макрон поїде до Польщі поговорити про введення миротворців в Україну - ЗМІ

13:06

Українцям почала надходити "тисяча Зеленського": скільки людей отримали виплати

12:24

"Таке лікарі бачили лише у фільмах": як зараз почувається Лесик

12:11

Скільки ЗСУ зможуть воювати без допомоги США: у Мінфіні назвали терміни

12:05

Китайський гороскоп на завтра 12 грудня: Драконам - битва, Бикам - образи

11:49

Трамп зробив заяву про плани щодо війни Росії та України

11:49

Мобілізація 18-річних: військовий висловився про зниження призовного віку

11:44

Рятувальна операція у Запоріжжі триває 19 годин: під завалами залишаються людиФото

11:39

Ігор Купранець досьє

11:38

Чим відрізняються два дерева: треба знайти 3 відмінності всього за 14 секунд

11:37

Магія Різдва: у ТРЦ Gulliver відкрили "Резиденцію Санти"

10:52

У Сирії повстанці отримували військову допомогу від України: у WP дізналися деталі

10:51

Трамп у Парижі назвав дві цілі щодо України: ЗМІ розкрили подробиці

10:24

У РФ масштабна пожежа: ЗСУ уразили нафтобазу ворога у Брянській області - Генштаб

10:14

Усе не так: 3 знаки зодіаку, яким важко догодити

10:03

"Все готово до обстрілу": ворог накопичив ракети для удару по Україні

10:02

Із сестрою Жанни Фріске стався нещасний випадок - що сталося

09:49

Новорічний стіл 2025 подорожчає: як зростуть ціни на продукти до свят

Реклама
09:35

У Байдена готують болючий удар по Росії: у Bloomberg дізналися деталі

09:26

Гороскоп на завтра 12 грудня: Дівам - гроші литимуться рікою, Стрільцям - чудеса

09:14

"Які стосунки зараз?": відома українська співачка висловилася про Каменнських

09:12

Скільки ракет "Кинджал" виробляє РосіяПогляд

08:48

Карта Deep State онлайн за 11 грудня що відбувається на фронті (оновлюється)

08:43

Жінка купила будинок в Італії за 1 євро - як їй це вдалося

08:23

Перекидають штурмові групи: у ЗСУ розкрили плани РФ щодо Запорізької області

08:13

Зеленський міг зіпсувати стосунки з Байденом через мобілізацію 18-річних - ЗМІ

08:10

Чи може Путін повторити політичну долю Асада?Погляд

08:04

Бейонсе розплакалася, слухаючи свою доньку: що сталосяВідео

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Рецепти на Новий рік
Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стілРайська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Війна з Росією
Бавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУ
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
#}
Ми використовуемо cookies
Прийняти