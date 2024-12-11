Вночі та без важкої техніки: боєць розкрив тактику росіян на Покровському напрямку

Інтенсивність атак окупантів у районі Покровська зросла, але українські бійці швидко реагують на будь-які просування росіян.

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Військовий розкрив тактику росіян на Покровському напрямку / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада

Коротко:

Росіяни наступають без важкої техніки

На Куп'янщині противник намагається повільно просуватися

Ворог підтягує до річки Оскіл артилерію

На Покровському напрямку росіяни дуже активно наступають невеликими групами, без важкої техніки, переважно в темний час доби. Про це розповів командир окремого загону безпілотних систем спеціального призначення ''Тайфун'' Нацгвардії України Михайло Кмітюк в ефірі "Київ24".

За його словами, нині інтенсивність атак окупантів у районі Покровська зросла, але українські захисники вчасно реагують на будь-які просування росіян.

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"Вони в принципі зараз рухаються поодиноко, кількома невеликими групами. Роботу сил підрозділу БПЛА це однозначно ускладнює, оскільки більшу кількість FPV-дронів потрібно застосувати - на одиночну ціль один FPV-дрон. Операторам треба здійснювати значно більшу кількість операцій", - зазначив він.

Військовий також зазначив, що виходять росіяни здебільшого коли "серяк" або проводять нічні операції. Вдень вони зараз наступають рідше.

Кмітюк каже, що на Куп'янщині противник намагається повільно просуватися і так само діє поодинокими групами.

"Вони десь пересуваються, десь намагаються накопичитися. Але наші пілоти вчасно реагують, тримають їх у тонусі, якщо це дозволяє погода", - розповів він.

За словами військового, також видно спроби ворога підтягувати ближче до річки Оскіл артилерію.

"Але щойно ми виявляємо, відпрацьовуємо все. І в них потім затишшя якийсь час, а потім знову намагаються просунутися ближче, поставити вогневий засіб. Тут питання виявити своєчасно і не дати їм цього зробити", - додав командир.

/ Инфографика: Главред

Війна в Україні - головні новини

Як повідомляв Главред, Сили оборони вночі 11 грудня завдали відчутних ударів по цілях на території агресора Росії. Далекобійність і влучність української зброї повинні змусити Кремль повернутися в реальність і зрозуміти, що війну потрібно закінчувати. На фронті найважча ситуація на Покровському та Курахівському напрямках - ворог зазнає важких втрат. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Уже зрозуміло, що росіяни зайдуть у Покровськ, але не всі розуміють, які наслідки в такому разі будуть для Дніпропетровської області, сказав командир взводу 24ОШБ "Айдар" Станіслав "Осман" Бунятов. Як вважає військовий, якщо окупанти потраплять у Дніпропетровську область, то будуть "вимагати віддати" і цей регіон.

Україна хоче завершення війни, але Путін у цьому не зацікавлений, сказав Зеленський під час зустрічі з Трампом і Макроном. Путіна можна примусити до дипломатії тільки силою.

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Покровськ - що про нього відомо Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації. До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб. Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

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