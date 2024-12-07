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"Справжня дорога смерті": лейтенант про суттєве погіршення ситуації у Покровську

Ангеліна Підвисоцька
7 грудня 2024, 04:13
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Російські окупанти намагаються захопити населені пункти біля Покровська, щоб здійснити ривок у напрямку міста.
ВСУ
ВСУ / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Про що каже військовий:

  • Під'їздні шляхи до Покровська перетворюються на "дороги смерті"
  • Ворог намагається захопити населені пункти біля Покровська

Російські окупанти намагаються захопити Покровськ. Ворог вже захопив Новопустинку, де намагається закріпитися та наростити сили. Про це заявив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

Ворог намагається захопити і Новотроїцьке та має невеликі успіхи у населеному пункті Пушкіно.

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"(РФ - ред.) Продовжує штурмувати значною кількістю піхоти з рідким застосуванням автомобільного транспорту: на нивах, пікапах, буханках. (Росіяни) несуть дуже великі втрати, але продовжують рух на напрямку бригади. Штурмують щодня, близько 300-400 тушок противника, з яких половина знищується, але противник продовжує нарощувати свої зусилля", - зазначив лейтенант.

"Алекс" акцентував на тому, що всі ці населені пункти мають велике значення, адже окупанти намагаються закріпитися там, щоб зробити ривок на Покровськ. Він також зазначив, що під'їздні шляхи до Покровська дуже небезпечні, а трасу на південний захід від міста можна вважати "дорогою смерті".

"Там знищується все, взагалі не рекомендується до використання", - додав він.

'Справжня дорога смерті': лейтенант про суттєве погіршення ситуації у Покровську
Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Менш небезпечною є дорога Павлоград - Покровськ. Водночас вже навіть там з'явилися перші тривожні сигнали - росіяни здійснюють поодинокі удари FPV-дронами.

"Поки йде фактично перша фаза боїв за місто, щоб сформувати рубежі для наступу на місто. Як тільки (росіяни - ред.) міцно закріпляться в навколишніх селах - по цій важливій логістичній артерії буде знищуватись все живе", - наголосив він.

Лейтенант переконаний, що після захоплення Курахового, ворог кине на Покровський напрямок ще більше сил.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, на Курахівському напрямку тривають запеклі бої, проте ЗСУ змогли стабілізувати ситуацію. Ворог сповільнив темпи наступу з півночі (Курахівське водосховище) та півдня (Сухі Яли).

Також росіяни масово залишають свої позиції в окупованій частині Херсонської області через свавілля командирів, повідомляє партизанський рух "Атеш". Дезертирство спровоковане груповими побиттями, погрозами відправити на смертельні завдання та цілодобовими чергуваннями.

Як повідомляв Главред, тривають важкі бої за селище Велика Новосілка, важливий стратегічний пункт на кордоні Запорізької та Дніпропетровської областей. Окупантам потрібно багато піхоти та вогневого ресурсу для захоплення цього населеного пункту, але його природні умови ускладнюють захоплення.

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