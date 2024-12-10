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Росіяни пішли у штурм з технікою: ситуація під Покровськом значно погіршилась

Ангеліна Підвисоцька
10 грудня 2024, 04:45
3769
Російські окупанти захопили населені пункти Шевченко та Новотроїцьке.
ВСУ
РФ штурмує технікою позиції ЗСУ під Покровськом / Колаж: Главред, фото: Оперативне командування "Захід", 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ ЗС України

Що кажуть військові:

  • Росіяни захопили населені пункти Шевченко та Новотроїцьке
  • До Покровська залишиться кілька полів
  • Окупанти штурмують позиції ЗСУ технікою

Російські окупанти намагаються захопити Покровськ та просуваються у цьому напрямку. Ворог вже перейшов від піших штурмів до штурмових дій на автотранспорті. Про це заявив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

Окупанти фактично захопили населений пункт Шевченко, який розташований перед Покровськом, а також Новотроїцьке.

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"Росіяни окупували населений пункт Шевченко перед Покровськом. Невелика частина населеного пункту у сірій зоні, але чисто через те, що там "кілл-зона" для окупантів, наших там немає", - написав "Алекс".

Росіяни також намагаються "продавлювати" зі сторони Пустин. Лейтенант переконаний, що якщо так далі буде продовжуватись і ворог зможе закріпитись, що між окупантами і Покровськом буде всього кілька полів.

Росіяни пішли у штурм з технікою: ситуація під Покровськом значно погіршилась
Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Командир взводу 24 ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов з позивним "Осман" акцентував на тому, що просування окупантів на легкій та броньованій техніці свідчить про нещодавню ротацію, тобто на цей напрямок підтягнули нові сили.

"Новотроїцьке окуповано, більша частина Шевченко окуповано. В захоплених населених пунктах ворог одразу виставляє мачти з антенами, ймовірно для роботи дронами. Ворога стримують переважно наші дрони, піхотинців критично не вистачає, більшість людей втомлена та демотивована через постійні бої", - зазначив Бунятов.

Зі слів полонених окупантів, росіяни не мають бажання йти у штурм, проте їм постійно погрожують розстрілами.

Ситуація поблизу Покровська - останні новини

Нагадаємо, лідер РФ Володимир Путін доручив російським військам захопити всі території Донецької та Луганської областей до кінця січня 2025 року. Однак, за словами Михайла Самуся, попри пришвидшення темпів просування, окупаційні війська "застрягли" у Покровську.

Також окупанти захопили Новопустинку і нарощують сили для окупації Покровська. Вони також намагаються захопити Новотроїцьке і мають певні успіхи в Пушкіно.

Як повідомляв Главред, російські окупанти намагаються просунутись на Покровському напрямку, розпочавши бої за селище Шевченко, що на підступах до Покровська. Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" повідомив, що ворог активно використовує піхоту для штурму, маневруючи ярами та балками.

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Хто такий Станіслав Бунятов?

Бунятов Станіслав Станіславович - український військовий, молодший сержант. Нині він командир відділення 24 ОШБ "Айдар" ЗСУ, має позивний "Осман". Про це повідомляє Вікіпедія. На початку повномасштабного вторгнення РФ Бунятов став волонтером у Мелітополі, підтримував ЗСУ та дитячі будинки. 5 березня 2022 року виїхав з окупованого міста у Запоріжжя та вступив добровольцем до лав ЗСУ. Згодом він був розподілений до штату 24 Окремого Штурмового Батальйону "Айдар" на посаду "навідник", згодом стрілець-снайпер (марксмен), наразі займає посаду "командир машини/командир відділення".

У квітні-липні 2022 року "Осман" брав участь у звільненні смт Павлівка та обороні рубежів Вугледарського напрямку на Донеччині. Бунятов став автором Telegram каналу "Говорять Снайпер", у якому розповідає про справжню ситуацію на українському фронті. Telegram канал налічує понад 200 тисяч підписників.

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війна в Україні вторгнення Росії Покровськ Станіслав Бунятов
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