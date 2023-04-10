"Ситуація зміниться у зворотний бік": Пригожин злякався контрнаступу ЗСУ і закликав закрити кордони РФ

"Кухар" Путіна визнав, що найманці ПВК Вагнера не зможуть перемогти українських військових, і заявив, що країна-агресор повинна "акумулювати сили в суспільстві".

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Пригожин оцінив сили ЗСУ для контрнаступу / Фото: 28-ма ОМБр імені лицарів Зимового походу, скріншот

"Кухар" Путіна, ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин поскаржився через майбутній контрнаступ ЗСУ. Він занепокоївся, що Україна нібито зібрала "до 400 тисяч солдатів" і чекає на західне озброєння. Пригожин заявив, що "недооцінювати" це не можна.

Ватажок "вагнерівців" стверджує, що контрнаступ ЗСУ почнеться приблизно через тиждень, коли підсохне ґрунт.

"За інформацією з України, за інформацією від наших джерел, через тиждень орієнтовно українці повинні почати наступ. Цей наступ вони зараз вони поки не починають - чекають, коли остаточно просохне ґрунт. Може бути, чекають додаткові прибамбаси-ракети, бронетехніку, ще щось. Взагалі без різниці, що вони чекають. У них зібрано близько 200, а за деякими джерелами до 400 тисяч особового складу. Недооцінювати це не можна", – заявив Пригожин сказав на зустрічі з російською організацією "Кібер Фронт Z" 9 квітня.

відео дня

"Кухар" Путіна визнав, що його найманці не зможуть перемогти українських військових, і заявив, що РФ повинна "акумулювати сили в суспільстві".

"Всі повинні бути акумульовані. Я говорю про акумуляцію сил в суспільстві. Необхідно виробляти і доправляти до місць використання боєприпаси, озброєння і все, що необхідно", — сказав він.

Також Пригожин заявив про необхідність закрити кордони Бєлгородської, Курської та Брянської областей країни-агресора і розкритикував російських пропагандистів за те, що вони "заспокоюють" росіян.

"Не можна ховати проблеми — ворог серйозний і добре підготовлений. Якщо він сьогодні піде і дійде до російських кордонів — ситуація зміниться у зворотний бік. Ми на всіх ділянках фронту допустити це не можемо", – заявив Пригожин.

Євген Пригожин / скріншот

Як повідомляв Главред, раніше ватажок найманців ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив про захоплення Бахмута Донецької області. При цьому він зняв відео імовірно на фоні будівлі міської адміністрації.

"Юридично ми взяли Бахмут. І командири підрозділу, які брали адміністрацію і весь Центральний квартал понесуть і поставлять ці прапори", — йдеться в публікації.

Після цього в мережі опублікували ролик, на якому один з українських захисників спростовує заяву Пригожина про нібито захоплення Бахмута окупантами РФ.

"Артемівськ (стара назва Бахмута, - ред.) він може і взяв, але Бахмут – ні. Бахмут стоїть, Бахмут тримається", - уточнив український боєць.

Тим часом у Білому домі заявили, що "вагнерівці" зазнають нищівних втрат на Бахмутському напрямку, де зараз тривають найзапекліші бої. Журналіст "Голосу Америки" Джефф Селдін заявив, що керівництво ПВК не шкодує живої сили і кидає своїх військових у справжню "м'ясорубку".

Контрнаступ Сил оборони України

Весняний контрнаступ може початися вже в травні. США зосереджені на допомозі в його підготовці. Зараз в Україну направляються сотні західних танків і бронемашин, спорядження, спецтехніка для будівництва мостів, пише Politico.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив про те, що ЗСУ підуть у контрнаступ на новій техніці. Міністр оборони пояснив, що екіпажі повинні бути підготовлені для взаємодії у складі цілого підрозділу, наприклад танкового батальйону: "Тому що у них завдання – виконання завдання, спланованого українським Генеральним штабом".

Військовий експерт Владислав Селезньов вважає, що українські військові можуть піти в контрнаступ до середини або кінця квітня, коли підсохнуть польові дороги і ними можна буде рухатися важкою технікою. На той час триватиме оперативна пауза. Терміни підготовки військових до контрнаступу безпосередньо залежать від обсягів і темпів поставок військово-технічної допомоги від західних партнерів.

6 квітня секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що дані про контрнаступ сил оборони України є закритими. Інформацією володіють не більше 3-5 осіб. Коли і на якому напрямку ЗСУ розпочнуть масштабну операцію, сьогодні закрите питання. Події розвиватимуться явно не в інтересах агресора Росії.

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