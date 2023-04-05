"Їх кидають у м'ясорубку": У Білому домі заявили про нищівні втрати ПВК Вагнера у Бахмуті

Керівництво "вагнерівців" не шкодує живої сили і кидає своїх військових у справжню "м'ясорубку".

У Білому домі заявили про нищівні втрати ПВК Вагнера у Бахмуті / СБУ, скріншот

Бійці приватної військової компанії "Вагнера" зазнають нищівних втрат на Бахмутському напрямку, де наразі точаться найзапекліші бої. Про це заявив представник Білого дому, яку навів журналіст "Голосу Америки" Джефф Селдін у Twitter.

Він заявив, що керівництво "вагнерівців" не шкодує живої сили і кидає своїх військових у справжню "м'ясорубку".

"США бачать, як Росія зазнає нищівних втрат... з тим, що війська Вагнера фактично кидають у м’ясорубку, зокрема в Бахмуті", - написав Селдін.

відео дня

У Білому домі вважають, що керівництво групи "Вагнера" також демонструє неймовірну зневагу до своїх солдатів.

Битва за Бахмут

Нещодавно аналітики Американського інституту вивчення війни заявили, що РФ може втратити значну частину елітних підрозділів ПВК "Вагнер" у битві за український Бахмут. Цьому сприятиме невигідне становище армії РФ біля міста, яке дозволить ЗСУ знищити чимало "живої" сили окупантів. Аналітики прогнозують, що військовому командуванню РФ для досягнення успіху під Бахмутом доведеться кинути в бій на підтримку ПВК свої повітряно-десантні сили або взагалі відмовитися від зусиль взяти місто.

Раніше власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин скаржився, що в разі відходу вагнерівців від міста Бахмут Донецької області фронт посиплеться аж до російських кордонів. Він сказав, що відступ російських загарбників від Бахмута спричинить за собою "ефект пружини". Після цього українські військові прорвуться на територію так званої "ЛНР", "зметуть" Луганськ, Сорокіне і вийдуть на територію Росії".

Як зазначив командувач Сухопутними військами генерал-полковник Олександр Сирський, російські війська слабшають, а тому для прикриття своїх поразок все частіше використовують фейки про взяття Бахмута. Він розповів, що тримає постійний зв'язок з підрозділами, які виконують завдання на найгарячіших точках передової.

Вас може зацікавити: