УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Їх кидають у м'ясорубку": У Білому домі заявили про нищівні втрати ПВК Вагнера у Бахмуті

5 квітня 2023, 00:10
Керівництво "вагнерівців" не шкодує живої сили і кидає своїх військових у справжню "м'ясорубку".
ЧВК Вагнера, Пригожин
У Білому домі заявили про нищівні втрати ПВК Вагнера у Бахмуті / СБУ, скріншот

Бійці приватної військової компанії "Вагнера" зазнають нищівних втрат на Бахмутському напрямку, де наразі точаться найзапекліші бої. Про це заявив представник Білого дому, яку навів журналіст "Голосу Америки" Джефф Селдін у Twitter.

Він заявив, що керівництво "вагнерівців" не шкодує живої сили і кидає своїх військових у справжню "м'ясорубку".

"США бачать, як Росія зазнає нищівних втрат... з тим, що війська Вагнера фактично кидають у м’ясорубку, зокрема в Бахмуті", - написав Селдін.

відео дня

У Білому домі вважають, що керівництво групи "Вагнера" також демонструє неймовірну зневагу до своїх солдатів.

Битва за Бахмут

Нещодавно аналітики Американського інституту вивчення війни заявили, що РФ може втратити значну частину елітних підрозділів ПВК "Вагнер" у битві за український Бахмут. Цьому сприятиме невигідне становище армії РФ біля міста, яке дозволить ЗСУ знищити чимало "живої" сили окупантів. Аналітики прогнозують, що військовому командуванню РФ для досягнення успіху під Бахмутом доведеться кинути в бій на підтримку ПВК свої повітряно-десантні сили або взагалі відмовитися від зусиль взяти місто.

Раніше власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин скаржився, що в разі відходу вагнерівців від міста Бахмут Донецької області фронт посиплеться аж до російських кордонів. Він сказав, що відступ російських загарбників від Бахмута спричинить за собою "ефект пружини". Після цього українські військові прорвуться на територію так званої "ЛНР", "зметуть" Луганськ, Сорокіне і вийдуть на територію Росії".

Як зазначив командувач Сухопутними військами генерал-полковник Олександр Сирський, російські війська слабшають, а тому для прикриття своїх поразок все частіше використовують фейки про взяття Бахмута. Він розповів, що тримає постійний зв'язок з підрозділами, які виконують завдання на найгарячіших точках передової.

Вас може зацікавити:

війна в Україні ПВК Вагнер війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

01:33

Війна може тривати роками: експерт пояснив, до чого може призвести підтримка Китаю Росії

00:51

Навіщо 5 квітня прибирали до кришталевої чистоти будинок: прикмети і що не можна робитиВідео

00:10

"Їх кидають у м'ясорубку": У Білому домі заявили про нищівні втрати ПВК Вагнера у БахмутіВідео

04 квітня, вівторок
23:49

"Українці повернуть Закарпаття і права": в Угорщині істерять через підготовку України до вступу в НАТОВідео

23:18

Як виглядати дорого без особливих витрат: 7 хитрих трюків, що роблять образ розкішним

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

23:08

"Україна буде в НАТО після війни": Столтенберг розповів про перспективи членства України в АльянсіВідео

23:06

Незрівнянна Сальма Хаєк показала дивовижну розтяжку

23:04

Арешт скасовано: Трамп покинув зал суду і відправився додомуВідео

22:45

Свекруха повністю розірвала зв'язок з невісткою через "скандальне" ім'я новонародженої внучки

Реклама
22:18

3 речі потрібно викинути з дому в найважливіший день квітня: прикмети на 6 квітняВідео

22:15

Що обов'язково повинно бути в жіночій сумочці: 10 необхідних предметів

21:49

Все розкрила одна маленька деталь: принц Гаррі випадково видав справжнє ставлення сім'ї до МарклВідео

21:45

У Німеччині раптово заявили, що їм дуже соромно перед УкраїноюВідео

21:28

Сергій Стерненко. Симоньян боїться громадянської війниВідеоблоги

21:24

Ліквідація пропагандиста Татарського: у РФ відправили за ґрати "підозрювану" дівчинуВідео

21:10

"Не можу повірити": Трамп жорстко відреагував на свій арешт у СШАВідео

21:00

"Варвари! У цих людей немає життя": Жерар Піке публічно поглузував над Шакірою і її фанатамиВідео

20:36

Трамп прибув до суду Нью-Йорка: його заарештувалиВідео

20:25

Будинок зірки серіалу "Анатомія Грей" згорів дотла - домашні тварини не вижили

20:05

Що важливо знати про мобілізацію: у Міноборони зробили заяву на тлі фейків РФВідео

Реклама
19:53

Вони розтоплять будь-яке серце: 3 найдобріші знаки зодіаку

19:43

Побиття військового у Хмельницькому: священник УПЦ МП по-тихому змився з УкраїниВідео

19:33

"Татарського вбив Путін": ГУР - про ліквідацію російського пропагандистаВідео

19:20

Свідчення серйозної хвороби ПутінаПогляд

19:01

Нові ракети і Javelin: США передають Україні найпотужнішу військову допомогуВідео

18:36

"Втратимо більше, ніж втрачаємо зараз": Україна опиниться в небезпеці в разі заморозки війни - КуликВідео

18:33

Подоляк здивував подробицями щодо справжньої причини вбивства ТатарськогоВідео

18:18

Літошко: продовольчий фронт України у безпеці – "Зерновий коридор" виконується

17:52

Ксенія Мішина розповіла про стосунки сина з батьком, якого він вперше побачив під час війниВідео

17:50

Ціни злетять мінімум на 10 грн за літр: вартість бензину в Україні зашкалюватимеВідео

17:30

Знайдіть зайву літеру за 10 секунд: впораються лише люди з високим рівнем IQВідео

17:14

Досвідчені дачники ніколи не викидають пластикові пляшки: як їх застосувати з користю

17:12

Просто невпізнанний: Тарас Цимбалюк показав себе 15 років тому

16:52

"Від мене підміток навіть не залишилося": Макаревич заспівав від імені російського окупантаВідео

16:25

Що не можна зберігати під ліжком: 5 предметів, про які ви не здогадувалися

16:14

Снігопади лупитимуть: синоптики попередили про потужний циклон в УкраїніВідео

16:12

Маша Єфросиніна показала зворушливе відео, як її син повернувся додому

16:01

"Нікуди не звалюю, як деякі": Галустян зізнався в коханні до Росії

15:59

Переговори Зеленського з Сі Цзіньпіном: експерт розкрив ймовірний сценарій зустрічіВідео

15:52

"Не зрадив себе": стало відомо, куди подівся і чому мовчить Валерій ЛеонтьєвВідео

Реклама
15:52

Домашні яйця або магазинні: розвіюємо міфи і обираємо кращеВідео

15:47

Чхнув і став інвалідом: чоловіка паралізувало після того, як він просто висякався

15:40

Як правильно прати спідню білизну: золоті правила, які повинен знати кожен

15:33

Російська співачка, яка оскандалилася "п'яним" концертом виявилася вагітнаВідео

15:29

Фінляндія вступила в НАТО: у Путіна вже влаштували істерикуВідео

15:13

"Пов'яжуть мішок і в Гаагу": Ейдман спрогнозував передачу Путіна МКС

15:00

Пора генеральних прибирань: 3 способи як легко і швидко помити вікна

15:00

Рідкісна оптична ілюзія: тільки люди зі 100% зором знаходять морквину серед сотень риб за 5 секунд

14:42

Секрет смачного сала, яке довго не затримається на столі: бомбічний рецепт на Великдень 2023Відео

14:26

Таємне життя з Кабаєвою і підставні літаки: зв'язківець ФСО розкрив деталі особистого життя ПутінаВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Погода на вихідніПрогноз погодиПогода зимаМагнітна буря
Мода та краса
Фарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюрЖіночі стрижки
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиРецепти на Великдень 2023
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти