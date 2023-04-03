Пригожин заявив про 'взяття' Бахмута: бійці ЗСУ жорстко відповіли на фейк

Українські захисники спростували заяву Євгена Пригожина про нібито захоплення Бахмута окупантами РФ.

Бійці ЗСУ продовжують захищати Бахмут / Twitter / informatorlgua, Freeradio

Ватажок бандформувань найманців ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив про захоплення Бахмута Донецької області.

При цьому він зняв відео імовірно на тлі будівлі міської адміністрації. Його пост розміщений в Telegram-каналі "Прес-служба Пригожина".

"Юридично ми взяли Бахмут. І командири підрозділу, які брали адміністрацію і весь Центральний квартал понесуть і поставлять ці прапори", — йдеться в публікації.

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За словами Пригожина, українські війська все ще утримують західні квартали в Бахмуті.

Євген Пригожин заявив про "взяття" Бахмута / Скриншот

Після цього в Мережі опублікували ролик, на якому один з українських захисників спростовує заяву Пригожина про нібито захоплення Бахмута окупантами РФ.

"Артемівськ (стара назва Бахмута, - ред.) він може бути і взяв, але Бахмут – ні. Бахмут стоїть, Бахмут тримається", - уточнив український боєць.

При цьому він також додав, що "ми продовжуємо працювати і знищувати нечисть".

Українські захисники продовжують бої за Бахмут / скріншот

Ситуація в Бахмуті

Раніше повідомлялося, що в ході засідання Ставки верховного Головнокомандувача розглянули питання про ймовірний вихід українських військових з Бахмута. Військове керівництво країни переконане, що Україні слід продовжувати оборону і посилювати позиції захисників, щоб ворог не зміг "взяти" місто.

Військовий експерт Олег Жданов сказав, що окупаційна армія Росії досягла часткового успіху в боях за Бахмут. Ситуація критична, є загроза оточення. На думку Жданова, командування ЗСУ може прийняти рішення про вихід з міста.

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що сили оборони України поки не виходять з Бахмута. Російські окупанти підірвали міст, по якому йшло належне забезпечення ЗСУ, але існують і інші маршрути. У місті тривають інтенсивні вуличні бойові дії.

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