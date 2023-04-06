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Данілов - про контрнаступ ЗСУ: події будуть не на користь Росії, там вже дуже хвилюються

6 квітня 2023, 16:05
Інформацією про контрнаступ армії України володіють не більше 3-5 осіб, це абсолютно закрите питання, відзначив секретар РНБО Олексій Данілов.
ВСУ, Данилов
Україна не розголошує деталей контрнаступу ЗСУ - Данілов / Колаж УНІАН, 93-тя ОМБр Холодний Яр

Відомості про контрнаступ сил оборони України є закритими. Інформацією володіють не більше 3-5 осіб. Коли і на якому напрямку ВСУ розпочнуть масштабну операцію, сьогодні закрите питання. Події розвиватимуться явно не в інтересах агресора Росії. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

В інтерв'ю Радіо Свобода він розповів про те, що відомостями про контрнаступ українських військ володіє обмежена кількість осіб. Йдеться про людей, які безпосередньо пов'язані із заходами.

"Президент сказав без деталей. Це дуже важлива річ. Я можу сказати, на сьогоднішній день людей, які володіють інформацією, де, коли, яким чином будуть починатися ті чи інші дії на території нашої планети, дуже обмежена кількість. Не більше 3-5 осіб володіють (інформацією), які причетні до цих людей", - зазначив Данілов.

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За його словами, ті чи інші заяви про контрнаступ сил оборони України навряд чи будуть відповідають реальному стану речей.

"Де, коли, в який час - це питання на сьогоднішній день абсолютно закрите. Майте це на увазі", - додав чиновник.

Також секретар РНБО уточнив, що в Росії в очікуванні подальших подій вже "дуже хвилюються". Все відбуватиметься явно не в інтересах Москви.

"Ми усвідомлюємо, що ці події будуть не на користь РФ. Ми розуміємо, що ми робимо. Ми розуміємо, для чого ми робимо. Ми не розуміємо, для чого РФ увірвалася на нашу територію? Але, повірте, вони всі або добровільно залишать наші території, або будуть туди (до Росії, - ред.) відправлені вантажем, який називається "Вантаж 200", - підкреслив Олексій Данилов.

Контрнаступ армії України

Постійна представниця США при НАТО Джуліан Сміт заявила, що ЗСУ можуть розпочати контрнаступальну операцію вже найближчими тижнями. Україна сама вирішить, яку вибрати тактику на полі військових дій. При цьому вона додала, що і російські окупанти намагаються піти в наступ.

Видання The New York Times опублікувало матеріал, в якому йдеться про те, що армія України готова до контрнаступу. Однак військова операція стане серйозним викликом для ЗСУ. Ймовірним напрямком удару по окупантах РФ журналісти вважають південь України.

За інформацією Reuters, Україна найближчими тижнями чи місяцями застосує 8 нових штурмових бригад в 40 000 військових для проведення контрнаступу ЗСУ. Від майбутнього контрнаступу, пишуть у статті, залежить подальший розвиток подій щодо завершення війни.

Дивіться відео ТСН - пропаганда Росії в паніці в очікуванні контрнаступу ЗСУ

Війна Росії проти України:

Олексій Данілов війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
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