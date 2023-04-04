"Хоче принизити й підставити Міноборони РФ": соціолог пояснив, чому Пригожин спростовує роспропаганду

Всі заяви "кухаря" Путіна пов'язані з його тривалим протистоянням з керівництвом Міністерства оборони країни-агресора РФ.

Ігор Ейдман пояснив заяви Пригожина про те, що РФ воює не з НАТО / скріншот

"Кухар" Путіна, глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин хоче звалити відповідальність за провали у війні на Міноборони РФ і всіляко підставити відомство. Про це в інтерв'ю Главреду сказав російський соціолог, публіцист, автор книг Ігор Ейдман, коментуючи недавні заяви Пригожина про те, що в Україні РФ воює з українцями, а не з НАТО.

"Всі його заяви пов'язані з його тривалим протистоянням з керівництвом Міністерства оборони РФ. Він всіляко хоче їх принизити і якось підставити. Наприклад, зараз меседж такий, що росіяни ніяк не можуть здобути перемоги, тому що проти них воює все НАТО. І Міністерство оборони цей меседж охоче підтримує, бо він йому вигідний. А Пригожин підставляє Міноборони і каже, мовляв, виявляється, вони не НАТО, а українців не можуть перемогти", - пояснив Ейдман.

За його словами, Пригожин сам ніби теж воює, але не є основною військовою силою Росії в цій війні.

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"Тому він може звалювати все на Міноборони, чим він активно і займається", - додав соціолог.

Як повідомляв Главред, в кінці березня Пригожин пішов проти наративів Кремля і російської пропаганди. Зокрема, він спростував заяви про те, що Росія воює з НАТО й піддав сумніву існування "нацистів" на території України, про які постійно говорить Москва.

"Кухар Путіна" зазначив, що Росія воює "виключно з українцями", оснащеними технікою, наданою НАТО, і деякими "русофобськими" найманцями, які добровільно підтримують Україну, але не із самим НАТО".

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що вбивство пропагандиста Владлена Татарського в барі Пригожина у центрі Санкт-Петербурга в неділю, 2 квітня, цілком ймовірно, є частиною ескалації внутрішніх конфліктів в Росії за участю ПВК "Вагнера".

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