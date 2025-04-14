Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Загроза російського удару з флангу: у DeepState назвали напрямок наступу ворога

Олексій Тесля
14 квітня 2025, 16:19
1040
Росіяни продовжують просуватися в районі річки Жеребець.
ВСУ
ЗСУ відбивають атаки РФ / колаж: Главред, фото: 53 ОМБр, Командування ОС

Важливо:

  • Росіяни продовжують просуватися в районі річки Жеребець
  • Неприємна ситуація складається для бійців 63 бригади

Війська окупаційної армії РФ після захоплення Тернів на Донеччині ще більше зосередили увагу на Ямполівці.

Росіяни продовжують просуватися в районі річки Жеребець, ідеться в повідомленні аналітичного ресурсу DeepState.

відео дня

"Ще в процесі боїв за Терни, противник промацував можливості заходу в Ямполівку і знайшов місце на північний схід від села, куди направив свою піхоту", - уточнюється в повідомленні.

Також наголошується, що на сьогодні частина населеного пункту перебуває під контролем ворога і в сірій зоні, де тривають удари бійцями Сил оборони по противнику під час спроб закріпитися в селі та зайняти його повністю.

"Неприємна ситуація для бійців 63 бригади, для якої відкривається фланг, незважаючи на те, що бригада не один рік тримає успішно зону своєї відповідальності", - йдеться в повідомленні.

Скріншот
/ DeepState

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту України Володимиру Зеленському про тривалу операцію української армії в Курській і Бєлгородській областях країни-агресора РФ.

Як раніше повідомляв Главред, ЗСУ вдарили по пункту управління РФ у Світлодарську. ЗСУ прицільно вдарили по командному пункту 3-го армійського корпусу ЗС РФ. Пункт управління ворога розташовувався в тимчасово окупованому місті Світлодарськ Донецької області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що українські сили успішно просуваються в Бєлгородській області. Армія України атакує в районах Демидівки, Графівки та Прилісся.

Більше новин:

Що таке DeepState?

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна на Донбасі DeepState
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Трамп звинуватив Зеленського і Байдена у початку війни і розкрив деталі

Трамп звинуватив Зеленського і Байдена у початку війни і розкрив деталі

17:52Війна
Україна готує альтернативу параду Путіна у Москві 9 травня - що передбачається

Україна готує альтернативу параду Путіна у Москві 9 травня - що передбачається

17:37Політика
В Туреччині заявили про переговори між Україною та РФ: що відомо та яка ціль Анкари

В Туреччині заявили про переговори між Україною та РФ: що відомо та яка ціль Анкари

16:33Війна
Реклама

Популярне

Більше
Повна протилежність українському: що насправді означають кольори прапору Росії

Повна протилежність українському: що насправді означають кольори прапору Росії

Карта Deep State онлайн за 14 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 14 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Українцям світять штрафи до 800 тисяч: за що каратимуть і до чого готуватись

Українцям світять штрафи до 800 тисяч: за що каратимуть і до чого готуватись

Гороскоп на завтра 15 квітня: Левам - великий прибуток, Скорпіонам - гарні новини

Гороскоп на завтра 15 квітня: Левам - великий прибуток, Скорпіонам - гарні новини

"Приречені" на вічне кохання: 3 знаки зодіаку, які закохуються раз і назавжди

"Приречені" на вічне кохання: 3 знаки зодіаку, які закохуються раз і назавжди

Останні новини

17:52

Трамп звинуватив Зеленського і Байдена у початку війни і розкрив деталі

17:37

Україна готує альтернативу параду Путіна у Москві 9 травня - що передбачається

17:37

Як почистити дуже брудний старий килим: спосіб, про який багато хто не знаєВідео

17:31

2 варіанти, як легко зробити глазур на паски: не буде обсипатися і липнути до рукВідео

17:15

"Удвічі потужніша за Patriot": ЗМІ про розробку Україною власної системи ППО

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

17:03

На фронті почались потужні бронетанкові штурми: оглядач назвав напрямки

16:47

Slavia вперше зізналася, чому в неї та Дзідзьо не було дітей

16:37

Репери з РФ знову в топі: російські треки очолили чарт Spotify в Україні

16:33

Як відмити білі шнурки для кросівок: три ефективні способи

Реклама
16:33

В Туреччині заявили про переговори між Україною та РФ: що відомо та яка ціль АнкариВідео

16:31

Ціна "злетіла" в 2 рази: обов'язкова для всіх водіїв послуга різко подорожчала

16:23

Авіація ЗСУ розбомбила завод у Курській області, де ховалися окупанти - ЗМІ

16:19

Загроза російського удару з флангу: у DeepState назвали напрямок наступу ворога

15:51

Які 25 копійок 1992 року коштують дорого і чим вони відрізняються: подробиці

15:36

Можна не поливати: які квіти найкраще посадити на кладовищі

15:30

"Свист і крики": 13-річний герой із Сум розповів, як рятував людей з палаючого автобусаВідео

15:17

"Він виправдовує Путіна": Зеленський різко висловився щодо позиції Венса

15:14

Чим можна відмити плитку на кухні від жиру: простий і дуже хороший спосіб

15:04

Путін зараз в позиції сили через дії Трампа – The Telegraph

14:35

Де 3 відмінності між сім’ями: лише найуважніший вгадає за 19 секунд

Реклама
14:20

Як очистити унітаз від сильного вапняного нальоту: найефективніший спосібВідео

14:19

Сотні росіян на день: у розвідці Британії розкрили втрати РФ у війні з Україною

14:13

Україна вийшла на діалог з США: Вашингтон отримав документи щодо важливої угоди

14:07

Російські контрагенти в поставках одягу для Міністерства оборони: ЗМІ дізналися, з ким працює "ТК-Груп"

14:06

В Сумах прогримів потужний вибух - в небо здіймається величезний стовп димуФотоВідео

13:55

Що Трамп насправді думає про Путіна - експерти проаналізували мову тіла

13:37

Без США Україна зазнаватиме багато втрат: Зеленський зробив важливу заяву

13:28

Путін насміхається з Трампа: у Польщі різко прокоментували удар РФ по Сумах

13:20

"Ракета за 45 секунд долітає": нові деталі подвійного удару РФ по СумахФото

13:03

Євробачення-2025: Україна вибула з десятки найкращих за версією букмекерів

12:59

Щоб не купувати ковбасу: рецепт бомбічної буженини на Великдень 2025Відео

12:58

Перед Великоднем раптово впала ціна на популярний продукт: яка вартість зараз

12:30

"Ви були світлом": російський удар по Сумах забрав життя двох студенток

12:28

"Вийшли з-під контролю": Трамп розлютився і погрожує CBS після інтерв’ю Зеленського

12:19

Плями зникнуть всього за 15 хвилин: один засіб відбілить унітаз до блиску

12:13

Як завершиться війна і чи будуть переговори: Зеленський озвучив свій прогноз

12:12

Альбіна Джанабаєва більше не приховує доньку і показала її обличчя крупним планом

12:12

"100 тисяч загиблих бійців ЗСУ": у Зеленського спростували дані CBS News

11:25

Дощі і грози накриють кілька областей на Великдень: де буде сильна негода

11:23

Товста чи занадто худа: як зрозуміти, що у собаки проблеми з вагою

Реклама
11:21

Інструктор Яворівського полігону готував теракти проти командирів ЗСУ на замовлення РФ

11:13

Пенсії знову змінилися: скільки тепер отримують українці в різних регіонах

11:03

У Києві знайшли юнаків, які слухали російську музику після трагедії в Сумах

10:49

Китайський гороскоп на завтра 15 квітня: Щурам - розчарування, Свиням - невдачі

10:38

Урожаю не буде: де не можна садити моркву

10:35

Мерц підтримав постачання ракет Taurus Україні, але є умова

10:22

РФ зіткнулася з проблемами, наступ окупантів на фронті сповільниться: деталі від ISW

10:13

Гороскоп на завтра 15 квітня: Левам - великий прибуток, Скорпіонам - гарні новини

10:10

Софія Ротару вийшла на зв'язок уперше за довгий час - причина

09:38

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 14 квітня (оновлюється)

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Великдень 2025
Коли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтарСтрасна п'ятниця-2025: що можна і не можна робити
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти