Загроза російського удару з флангу: у DeepState назвали напрямок наступу ворога

Росіяни продовжують просуватися в районі річки Жеребець.

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ЗСУ відбивають атаки РФ / колаж: Главред, фото: 53 ОМБр, Командування ОС

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Росіяни продовжують просуватися в районі річки Жеребець

Неприємна ситуація складається для бійців 63 бригади

Війська окупаційної армії РФ після захоплення Тернів на Донеччині ще більше зосередили увагу на Ямполівці.

Росіяни продовжують просуватися в районі річки Жеребець, ідеться в повідомленні аналітичного ресурсу DeepState.

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"Ще в процесі боїв за Терни, противник промацував можливості заходу в Ямполівку і знайшов місце на північний схід від села, куди направив свою піхоту", - уточнюється в повідомленні.

Також наголошується, що на сьогодні частина населеного пункту перебуває під контролем ворога і в сірій зоні, де тривають удари бійцями Сил оборони по противнику під час спроб закріпитися в селі та зайняти його повністю.

"Неприємна ситуація для бійців 63 бригади, для якої відкривається фланг, незважаючи на те, що бригада не один рік тримає успішно зону своєї відповідальності", - йдеться в повідомленні.

/ DeepState

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