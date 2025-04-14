Загроза російського удару з флангу: у DeepState назвали напрямок наступу ворога

Важливо:
- Росіяни продовжують просуватися в районі річки Жеребець
- Неприємна ситуація складається для бійців 63 бригади
Війська окупаційної армії РФ після захоплення Тернів на Донеччині ще більше зосередили увагу на Ямполівці.
Росіяни продовжують просуватися в районі річки Жеребець, ідеться в повідомленні аналітичного ресурсу DeepState.
"Ще в процесі боїв за Терни, противник промацував можливості заходу в Ямполівку і знайшов місце на північний схід від села, куди направив свою піхоту", - уточнюється в повідомленні.
Також наголошується, що на сьогодні частина населеного пункту перебуває під контролем ворога і в сірій зоні, де тривають удари бійцями Сил оборони по противнику під час спроб закріпитися в селі та зайняти його повністю.
"Неприємна ситуація для бійців 63 бригади, для якої відкривається фланг, незважаючи на те, що бригада не один рік тримає успішно зону своєї відповідальності", - йдеться в повідомленні.
Ситуація на фронті - останні новини за темою
Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту України Володимиру Зеленському про тривалу операцію української армії в Курській і Бєлгородській областях країни-агресора РФ.
Як раніше повідомляв Главред, ЗСУ вдарили по пункту управління РФ у Світлодарську. ЗСУ прицільно вдарили по командному пункту 3-го армійського корпусу ЗС РФ. Пункт управління ворога розташовувався в тимчасово окупованому місті Світлодарськ Донецької області.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що українські сили успішно просуваються в Бєлгородській області. Армія України атакує в районах Демидівки, Графівки та Прилісся.
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