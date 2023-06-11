Сили оборони досягли локальних успіхів на Запоріжжі - ISW

ЗСУ зараз намагаються провести складну тактичну операцію - лобовий штурм оборонних позицій, який ускладнюється відсутністю переваги у повітрі.

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Українські сили досягли локальних успіхів у Запорізькій області / Колаж: Главред, фото: 28-ма ОМБр імені лицарів Зимового походу

Сили оборони України досягли локальних успіхів під час контратак на заході Запорізької області - на південний захід і південний схід від Орєхова. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Як зазначають експерти ISW, попри те, що геолокаційні кадри вказують на успіхи українських військових, hосійські воєнкори продовжують стверджувати, що війська РФ у цьому районі успішно обороняються від спроб українського наступу.

В ISW додали, що українські війська зараз намагаються провести надзвичайно складну тактичну операцію – лобовий штурм підготовлених оборонних позицій, який ускладнюється відсутністю переваги у повітрі.

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При цьому початкові штурми українських сил не слід екстраполювати для прогнозування всіх українських операцій.

"Не дивно, що українські війська зазнають втрат під час початкових атак проти одних з найбільш підготовлених російських сил в Україні. Однак початкові атаки, особливо кадри, які російські джерела навмисно поширюють і висвітлюють, не є репрезентативними для всіх українських операцій. Російські військові залишаються небезпечними, українські сили, безумовно, стикнуться з важкою боротьбою, але Україна ще не перекинула переважну більшість своїх контрнаступальних сил, а російська оборона не є рівномірно міцною на всіх ділянках лінії фронту", – додали в ISW.

Карта боїв на запорізькому напрвлении / Фото : understandingwar.org

Контрнаступ ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський 10 червня заявив, що в Україні відбуваються певні контрнаступальні та оборонні дії, командувачі всіх напрямків налаштовані позитивно.

В Інституті вивчення війни заявили, що армія України розвиває контрнаступ на чотирьох основних напрямках. Під Бахмутом Донецької області ЗСУ просунулися на 1,2 кілометра, вдалося досягти просування і на заході регіону. Також війська домоглися істотних успіхів в ході атак в Запорізькій області. У районі Кремінної локальні атаки українських військ були відбиті окупантами.

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що дії ЗСУ на фронті в рамках контрнаступу будуть ефектними і помітними.

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