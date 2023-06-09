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Путін в істериці оголосив про "початок контрнаступу ЗСУ" і "успіхи окупантів"

Андрій Ганчук
9 червня 2023, 17:51 оновлено 9 червня, 18:16
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Директор країни-агресора Росії Володимир Путін заявив, що контрнаступ сил оборони України нібито "вже почався" і, мовляв, "йде невдало".
Володимир Путін
Путіну слідом за його пропагандистами привидівся "контрнаступ ЗСУ" / Скріншот YouTube

Керівник держави-окупанта Росії Володимир Путін вибухнув пропагандистською заявою про те, що контрнаступ ЗСУ нібито "вже розпочався". На думку глави Кремля, українські війська, мовляв, "не досягли поставлених цілей" через "удари у відповідь" з боку окупантів.

Як повідомляє Інтерфакс, Путін вигадав, що контрнаступ ЗСУ вже почався, а українські війська, мовляв, "використовують стратегічні резерви".

"Можна абсолютно точно констатувати, що цей наступ почався, і про це свідчить використання стратегічних резервів української армії", - стверджує президент країни, що розв'язала проти України війну.

При цьому він сказав, що просування українських військ, мовляв, "йде невдало". Буцімто окупанти "діють мужньо".

"Українські війська на жодній ділянці не досягли поставлених цілей - завдяки мужності солдатів і правильній організації військами", - підкреслив Путін.

Контрнаступ ЗСУ

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов у відповідь на заяву пропагандистів агресора Росії про нібито "початок контрнаступу армії України" сказав, що ворог переплутав окремі військові операції ЗСУ з контрнаступом.

За його словами, масштабна операція ще не почалася.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що не треба реагувати на заяви з Росії. На Ставці верховного головнокомандувача Володимира Зеленського вже ухвалені рішення щодо подальшого просування ЗСУ. Українцям слід очікувати ефективного просування армії.

Американська преса вважає, що контрнаступ армії вже йде. Видання The Washington Post з посиланням на нібито слова українських військових повідомило про посилення бойових дій на фронті. Американці очікують на просування ЗСУ в Запорізькій області.

Дивіться відео, в якому Роман Світан розповів, навіщо окупанти Росії підірвали Каховську ГЕС:

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