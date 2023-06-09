Путін в істериці оголосив про "початок контрнаступу ЗСУ" і "успіхи окупантів"

Керівник держави-окупанта Росії Володимир Путін вибухнув пропагандистською заявою про те, що контрнаступ ЗСУ нібито "вже розпочався". На думку глави Кремля, українські війська, мовляв, "не досягли поставлених цілей" через "удари у відповідь" з боку окупантів.
Як повідомляє Інтерфакс, Путін вигадав, що контрнаступ ЗСУ вже почався, а українські війська, мовляв, "використовують стратегічні резерви".
"Можна абсолютно точно констатувати, що цей наступ почався, і про це свідчить використання стратегічних резервів української армії", - стверджує президент країни, що розв'язала проти України війну.
При цьому він сказав, що просування українських військ, мовляв, "йде невдало". Буцімто окупанти "діють мужньо".
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"Українські війська на жодній ділянці не досягли поставлених цілей - завдяки мужності солдатів і правильній організації військами", - підкреслив Путін.
Контрнаступ ЗСУ
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов у відповідь на заяву пропагандистів агресора Росії про нібито "початок контрнаступу армії України" сказав, що ворог переплутав окремі військові операції ЗСУ з контрнаступом.
За його словами, масштабна операція ще не почалася.
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що не треба реагувати на заяви з Росії. На Ставці верховного головнокомандувача Володимира Зеленського вже ухвалені рішення щодо подальшого просування ЗСУ. Українцям слід очікувати ефективного просування армії.
Американська преса вважає, що контрнаступ армії вже йде. Видання The Washington Post з посиланням на нібито слова українських військових повідомило про посилення бойових дій на фронті. Американці очікують на просування ЗСУ в Запорізькій області.
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