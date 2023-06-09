Подоляк пояснив, чому контрнаступ ЗСУ буде ефектним і ефектним

Майбутній контрнаступ Збройних сил України на позиції російських окупантів буде достатньою мірою ефектним та ефективним, каже Михайло Подоляк.

https://glavred.net/ukraine/podolyak-poyasnil-pochemu-kontrnastuplenie-vsu-budet-effektnym-i-effektrivnym-10476664.html Посилання скопійоване

У контрнаступі ЗСУ буде менше розмов, а більше дій - Подоляк / колаж Главред, фото УНІАН

Дії ЗСУ на фронті в рамках контрнаступу будуть ефектними і помітними. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі 24 каналу.

"Це будуть оборонно-наступальні дії з елементами тестування оборонних ліній Росії зі збільшенням інтенсивності обстрілів тилової транспортно-логістичної інфраструктури країни-агресора. ЗСУ ведуть інакше - буде менше розмов, а більше дій. І безумовно це все буде видно, тому що ми в прямому ефірі всю війну практично даємо. З певними обмеженнями, звичайно, на відміну від Росії", ‒ сказав він.

Подоляк каже - Україні вигідно, щоб російські пропагандисти самі плуталися у своїй інформаційній війні.

"У нас повинна виникати саркастична іронія від того, що говорять в російських пабліках або в російському Міноборони. Вони Leopard "знищили" під виглядом тракторів або комбайнів John Deere. Це фантастично. Нехай вони себе лякають і створюють певний інформаційний простір у себе в країні. Це такий максимально панічний простір. Давайте їм не допомагати. Не будемо вступати з ними в дискусію, в цьому немає сенсу. Ні з ким розмовляти, зокрема в рамках переговорних процесів", ‒ сказав спікер ОП.

За словами Подоляка, і президент Зеленський, і український генералітет плани контрнаступу ЗСУ затвердили в повному обсязі.

"Генштаб і Ставка Верховного головнокомандувача затвердили чіткі рішення. Президент Володимир Зеленський чітко сказав, що певні рішення на ставці вже затверджені – куди, як, коли і хто буде рухатися", ‒ сказав він.

Контрнаступ ВСУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ перейдуть у контрнаступ, щоб відкинути російських окупантів зі своїх територій. За його словами, буде звільнятися і захоплений Крим. Як тільки армія України підійде до Кримського півострова, Путіна доведеться шукати вихід із ситуації.

Військовий експерт Роман Світан вважає, що Україна проведе мінімум два контрнаступи – влітку і восени. У рамках літньої кампанії ЗСУ мають зайти до Криму. Окупанти зібрали на захопленому півдні 150 тисяч військ, проте ці сили не зупинять просування української армії.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що Україна вже володіє необхідним мінімумом можливостей для початку контрнаступу. За словами глави ГУР, для успішних військових операцій ЗСУ потрібно більше військової техніки. Київ потребує західних винищувачів.

Дивіться відео - "Подоляк: як зупинити Росію - потрібні 4 ключових рішення":

Інші новини: