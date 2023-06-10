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ЗСУ ведуть контрнаступ на чотирьох напрямках, є часткові успіхи - ISW

Андрій Ганчук
10 червня 2023, 07:40 оновлено 10 червня, 08:06
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Сили оборони України в рамках контрнаступальних операцій на півдні і сході досягають просування, пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни.
ЗСУ, війська РФ
Армія України добилися суттєвих успіхів під час атак в Запорізькій області - ISW / Колаж 93 ОМБр, Міноборони РФ

Армія України розвиває контрнаступ на чотирьох основних напрямках. Під Бахмутом Донецької області ЗСУ просунулися на 1,2 кілометра, вдалося досягти просування і на заході регіону. Також війська добилися суттєвих успіхів під час атак в Запорізькій області. У районі Кремінної локальні атаки українських військ були відбиті окупантами. Про це заявили в Інституті вивчення війни.

У звіті ISW йдеться про те, що українська армія 9 червня вела наступальні операції мінімум на чотирьох ділянках фронту і досягла певних успіхів.

"9 червня українські війська продовжували контрнаступальні операції як мінімум на чотирьох ділянках фронту. Російські війська відбили обмежені і локальні атаки українських військ в районі Кремінної. Також 9 червня українські офіційні особи заявили, що 8 червня ЗСУ просунулися на 1,2 км під час триваючих наступальних операцій під Бахмутом", - пишуть аналітики.

Також вказується, що ЗСУ продовжили обмежені наступальні дії на заході Донецької області і змогли добитися тактичних успіхів у цьому районі.

Крім того, на думку експертів Інституту, сили оборони України продовжували наземні атаки на заході Запорізької області 8-9 червня і, ймовірно, досягли значних успіхів.

Контрнаступ ЗСУ

Секретар РНБО Олексій Данілов у відповідь на заяви пропаганди країни-агресора Росії про те, що контрнаступ армії України нібито вже почався, сказав – окупанти переплутали окремі військові операції ЗСУ з контрнаступом.

Широкомасштабна операція ще не почалася.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що не треба реагувати на риторику Росії. За підсумками Ставки верховного головнокомандувача Зеленського ухвалено рішення щодо того, коли і як будуть наступати ЗСУ. Українцям можна очікувати на ефективне просування військ.

На думку журналістів американського видання The Washington Post, контрнаступ ЗСУ вже розпочався. Такого висновку дійшли американці прийшли після нібито розмов з українськими військовими на умовах анонімності. ЗМІ очікують на просування українських військ у Запорізькій області.

Дивіться відео, в якому Роман Світан розповів, навіщо окупанти Росії підірвали Каховську ГЕС:

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