УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Арестович - про контрнаступ: "зраду" сіяти не можна, головний удар ЗСУ попереду

Андрій Ганчук
10 червня 2023, 14:19 оновлено 10 червня, 14:33
422
Азербайджан у Нагірному Карабасі пробивав оборону військ Вірменії декілька тижнів, і в підсумку здобув перемогу у війні, нагадав блогер Олексій Арестович.

Арестович, ВСУ
Армія України проб'є оборону окупантів РФ і виконає поставлені завдання - Арестович / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, 10 ОГШБр

Збройні сили України діють грамотно в ситуації, коли окупанти країни-агресора Росії вибудували підготовлену оборону. Дії українських військ не можна назвати провалом - головного удару поки що не завдано. Азербайджан тижнями пробивав оборону Вірменії і в підсумку здобув перемогу у війні за Нагірний Карабах. Про це заявив військовий оглядач, підполковник Олексій Арестович.

У своєму Telegram-каналі він закликав не сіяти "зраду" і говорити про нібито провали українських військ в рамках наступу на захоплені окупантами Росії позиції.

"Нерви цивільних не дуже і залишати їх надовго, звичайно, не можна. Та що там - багато військових психологічно сипляться з приводу відсутності блискавичних результатів на півдні і "...великих втрат" при наступі. "Все, провалилося". Нічого не провалилося, крім ваших ілюзій. Нагадую - азербайджанська армія пробивала першу лінію оборони вірменської в Карабасі на різних ділянках по сім-дев'ять-дванадцять днів. Були і місця, де пробивали місяць, а були там, де і не пробили. Це підготовлена оборона - ходити на неї не жарт, а кровна бійка - хто кому зламає кістки в прямому м'ясному зіткненні", - зазначив Арестович.

За його словами, ЗСУ діють так, як вимагає того військова обстановка.

"Працює авіація, працює наша артилерія, працюють БПЛА. При тому рівні озброєності і навченості, що є у ЗСУ, в цій конкретній обстановці, інших варіантів особливо немає", - зазначив аналітик.

Також він додав, що армія України ще не завдала головного удару по противнику, а окупаційні війська РФ не знають, де і коли буде масштабний наступ.

"Противник досі не знає напрям нашого головного удару, тому, що він ще й близько не починався. Вирішальне значення має поступове накопичення на конкретній ділянці втрат противника в живій силі і техніці. Зміни накопичуються поступово, а реалізуються стрибкоподібно. Ми все проб'ємо, вийдемо на оперативний простір, і дійдемо до морів", - підкреслив Олексій Арестович.

Контрнаступ ЗСУ

Секретар РНБО Олексій Данілов, коментуючи заяви пропагандистів Росії про, мовляв, "початок контрнаступу ЗСУ", сказав, що такі відомості не відповідають дійсності. За словами Данілова, ворог переплутав окремі операції армії України з контрнаступом. Масштабна операція ще попереду.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що сили оборони України на поточний момент проводять оборонні та наступальні дії, щоб перевірити оборонні лінії загарбників РФ. Коли і де будуть наступати ЗСУ, вже вирішено на Ставці верховного головнокомандувача військами Володимира Зеленського.

В американському Інституті вивчення війни вважають, що ЗСУ ведуть наступ на чотирьох напрямках. За інформацією аналітиків, українські війська просунулися під Бахмутом, на заході Донецької області і в Запорізькій області.

Дивіться відео, в якому в ЗСУ розповіли, чому підрив військами РФ Каховської ГЕС не зупинить контрнаступу України:

Інші новини:

Олексій Арестович війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
Реклама

Головне за день

Все небо мерехтітиме: Україну накриють сильні дощі з грозами

Все небо мерехтітиме: Україну накриють сильні дощі з грозами

14:48 Синоптик
Арестович - про контрнаступ: "зраду" сіяти не можна, головний удар ЗСУ попереду

Арестович - про контрнаступ: "зраду" сіяти не можна, головний удар ЗСУ попереду

14:19 Україна
"Виграють місяць часу": росіяни можуть підірвати "Кримський Титан" – полковник

"Виграють місяць часу": росіяни можуть підірвати "Кримський Титан" – полковник

13:57 Україна
Всі головні новини

Останні новини

15:38

Зниклих безвісти різко стало більше: МВС - про ситуацію на Херсонщині

15:27

Безіменний і вказівний палець: що можна сказати по пальцях рук

15:23

"Демобілізувався": в Україні знищили командира бойовиків "Сомалі"

15:20

В Одесу течія принесла цілі будинки з Херсонщини: з’явилося моторошне відеоВідео

15:11

"Настрій хороший": у Міноборони натякнули на успіхи ЗСУ на полі боюВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

14:48

Все небо мерехтітиме: Україну накриють сильні дощі з грозамиВідео

14:25

Жінка налила оцет на рушники і показала, що з цього вийшло

14:19

Арестович - про контрнаступ: "зраду" сіяти не можна, головний удар ЗСУ попередуВідео

13:57

"Виграють місяць часу": росіяни можуть підірвати "Кримський Титан" – полковникВідео

Реклама
13:54

Витекло 62% води: у Каховському водосховищі ситуація критичнаВідео

13:36

Любовний гороскоп на тиждень 12-18 червня: Овнам - пропозиція, Дівам - знайомствоВідео

13:25

Розгадають головоломку лише одиниці: треба за 9 сек. знайти собаку серед овець

13:00

"Контужений, але живий": колаборанта Сальдо догнала ракета на Арабатській СтрілціВідео

12:54

Кримський міст під прицілом: Світан сказав, коли ЗСУ розбомблять естакаду ПутінаВідео

12:25

Крим залишиться без води з Північно-Кримського каналу - УкргідроенергоВідео

11:58

Росіяни атакували балістичними ракетами військовий аеродром на Полтавщині

11:39

Загадка для найкмітливіших: лише одиниці знайдуть злодія у лікарні

11:32

Камалія в міні шортах вигуляла дочок-двійнят

11:15

Ополченці Росії можуть увірватися до Криму, потрібно 10 тисяч військ - СвітанВідео

11:12

Навіщо 11 червня сіль ногами топтали в будинку: прикмети та найсуворіші заборони дняВідео

Реклама
10:24

ЗСУ наступають, пробили оборону війск РФ на деяких ділянках - розвідка БританіїВідео

10:21

"Тіла сусідів плавають по вулицях": евакуйовані з Олешків розповіли про жахи потопуВідео

10:18

Неймовірна красуня: вічно молода Джессіка Альба показала свою дорослу дочкуВідео

09:30

Україна на саміті у Вільнюсі отримає дорожню карту до НАТО - МіноборониВідео

09:26

Скільки разів на тиждень потрібно мити голову: лайфхаки для здорового волосся

09:22

Рятують від води лише людей з паспортами РФ: у Генштабі розповіли про цинізм окупантівВідео

08:47

Троє загиблих, 26 поранених, серед яких діти: окупанти атакували Одесу дронамиВідео

08:40

Дати ганьби Росії влітку-2023: астролог розповів, коли російська армія сяде в калюжуВідео

08:37

Лукашенко готував армію до нападу на Україну, але план провалився - боєць ЗСУВідео

08:20

Медведєв не розуміє, чому російська армія ніяк не може розбити ЗСУПогляд

07:40

ЗСУ ведуть контрнаступ на чотирьох напрямках, є часткові успіхи - ISWВідео

06:29

Що не можна носити жінкам за 60: 8 речей, з якими потрібно попрощатися назавжди

06:20

Які можуть бути переговори з державою-терористом?Погляд

05:50

Для чого п'ють чай з бергамотом: прості факти про напій, які ви не знали

05:20

РФ може збільшити сили на Білгородщині: Самусь - про те, де ворог візьме окупантівВідео

04:40

"Росії не буде через 10 років": ситуація на Бєлгородщині зруйнує всю РФ – полковникВідео

04:00

Яке сьогодні свято 10 червня: що сталося в цей день і кого вітати

03:32

"Велосипед сепаратизму винайдений Путіним": експерт розповів, як створити "БНР"

02:42

У чому користь варення з кульбаб і як його приготуватиВідео

02:10

"На Заході дбають, щоб Путін не втратив обличчя": Огризко здивував подробицямиВідео

Реклама
01:35

Військовий експерт спрогнозував, чи зупиняться російські добровольці в ШебекіноВідео

00:20

Грудні діти, кругом вода: Салем показав, як рятуються нещасні українці

00:10

Карколомний тест на IQ: лише генії знайдуть людину без маски на шаленій оптичній ілюзії

00:00

"Забути про існування": Горбунов закликав покарати міжнародні організаціїВідео

09 червня, п'ятниця
23:59

Впали навіть стіни: на Арабатській стрілці "прилетіло" по окупантахВідео

23:31

Модні сонячні окуляри 2023: які окуляри вибирає Мадонна, Ріанна і Дорофєєва

23:30

Міни вже розставлені: Світан розповів, який об'єкт росіяни хочуть підірватиВідео

23:24

У Херсонській області убуває вода: влада розповіла про ситуацію в регіоніВідео

22:48

ЗСУ не можуть зараз форсувати Дніпро: Світан сказав, коли військові підуть в атакуВідео

22:19

Курс долара впаде до нижньої планки: коли слід чекати змін

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослини
Гороскоп
Знаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Мода та краса
Мода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти