Арестович - про контрнаступ: "зраду" сіяти не можна, головний удар ЗСУ попереду

Азербайджан у Нагірному Карабасі пробивав оборону військ Вірменії декілька тижнів, і в підсумку здобув перемогу у війні, нагадав блогер Олексій Арестович.

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Армія України проб'є оборону окупантів РФ і виконає поставлені завдання - Арестович / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, 10 ОГШБр

Збройні сили України діють грамотно в ситуації, коли окупанти країни-агресора Росії вибудували підготовлену оборону. Дії українських військ не можна назвати провалом - головного удару поки що не завдано. Азербайджан тижнями пробивав оборону Вірменії і в підсумку здобув перемогу у війні за Нагірний Карабах. Про це заявив військовий оглядач, підполковник Олексій Арестович.

У своєму Telegram-каналі він закликав не сіяти "зраду" і говорити про нібито провали українських військ в рамках наступу на захоплені окупантами Росії позиції.

"Нерви цивільних не дуже і залишати їх надовго, звичайно, не можна. Та що там - багато військових психологічно сипляться з приводу відсутності блискавичних результатів на півдні і "...великих втрат" при наступі. "Все, провалилося". Нічого не провалилося, крім ваших ілюзій. Нагадую - азербайджанська армія пробивала першу лінію оборони вірменської в Карабасі на різних ділянках по сім-дев'ять-дванадцять днів. Були і місця, де пробивали місяць, а були там, де і не пробили. Це підготовлена оборона - ходити на неї не жарт, а кровна бійка - хто кому зламає кістки в прямому м'ясному зіткненні", - зазначив Арестович.

За його словами, ЗСУ діють так, як вимагає того військова обстановка.

"Працює авіація, працює наша артилерія, працюють БПЛА. При тому рівні озброєності і навченості, що є у ЗСУ, в цій конкретній обстановці, інших варіантів особливо немає", - зазначив аналітик.

Також він додав, що армія України ще не завдала головного удару по противнику, а окупаційні війська РФ не знають, де і коли буде масштабний наступ.

"Противник досі не знає напрям нашого головного удару, тому, що він ще й близько не починався. Вирішальне значення має поступове накопичення на конкретній ділянці втрат противника в живій силі і техніці. Зміни накопичуються поступово, а реалізуються стрибкоподібно. Ми все проб'ємо, вийдемо на оперативний простір, і дійдемо до морів", - підкреслив Олексій Арестович.

Контрнаступ ЗСУ

Секретар РНБО Олексій Данілов, коментуючи заяви пропагандистів Росії про, мовляв, "початок контрнаступу ЗСУ", сказав, що такі відомості не відповідають дійсності. За словами Данілова, ворог переплутав окремі операції армії України з контрнаступом. Масштабна операція ще попереду.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що сили оборони України на поточний момент проводять оборонні та наступальні дії, щоб перевірити оборонні лінії загарбників РФ. Коли і де будуть наступати ЗСУ, вже вирішено на Ставці верховного головнокомандувача військами Володимира Зеленського.

В американському Інституті вивчення війни вважають, що ЗСУ ведуть наступ на чотирьох напрямках. За інформацією аналітиків, українські війська просунулися під Бахмутом, на заході Донецької області і в Запорізькій області.

Дивіться відео, в якому в ЗСУ розповіли, чому підрив військами РФ Каховської ГЕС не зупинить контрнаступу України:

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