Бійці ССО майстерно підірвали міст під носом біля колони окупантів Росії

Момент вибуху моста для блокади наступу військ РФ / Скріншот відео

Бійці Сил спеціальних операцій ВСУ на одній з локацій підірвали міст, щоб уповільнити просування колони російських окупаційних військ. Про це розповіли в 8-му полку спеціального призначення ССО.

На сторінці полку в Facebook вказується, що 20 квітня в результаті вибуху моста українським військовим вдалося перегородити шлях російським окупантам. Завдяки удару їх просування буде більш повільним.

читайте такожБійці ЗСУ розбили колону військової техніки окупантів РФ у Херсонській областіДе конкретно підірвали міст - військові не повідомляють. Про втрати з боку росіян даних немає.

"Підірвати міст під носом у цілої колони рашистів - це майстерна робота операторів ССО України", - підкреслюється в повідомленні.

Війна Росії проти України

Сили оборони України у районі Попасної Луганської області ліквідували російських найманців, які, судячи зі знайдених у них грошей, раніше могли воювати у Лівії і Центральноафриканській республіці. Росіяни могли перекинути бойовиків на Донбас на військових літаках. Імовірно, сприяла в цьому ПВК Ліга (колишня ПВК Вагнера, - ред.).

Спікер Банкової Олексій Арестович розповів, що окупанти РФ намагаються атакувати війська України у Ізюмі Харківської області. Там йдуть бойові зіткнення, українським військам вдалося звільнити декілька населених пунктів. Йде поступовий тактичний наступ.

У Генштабі ЗСУ заявили, що війська РФ продовжують просування в зоні ООС на Донбасі з метою захоплення Донецької та Луганської областей. Противник веде військові дії на різних напрямках. Застосовується оперативно-тактична авіація і ведеться повітряна розвідка.

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