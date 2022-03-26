Армія України за крок від визволення Херсона - Міноборони

Херсон очікує на звільнення від російської окупації / Колихаєв Ігор / Facebook

Сили оборони України після контранступальної операції у Київській області сконцентрували свої сили на півдні країни. Окупований російськими військами Херсон вже в суботу, 26 березня, може повернутися під контроль української держави. Про це заявив радник Міністра оборони Маркіян Лубківський.

У ефірі BBC Radio 4 він розповів про те, що враховуючи швидкість проведення операції у Київській області, Херсон можуть відбити вже сьогодні.

"Я вважаю, що сьогодні місто буде повністю під контролем українських збройних сил", - стверджує чиновник.

Також він зазначив, що операцію на Київщині було проведено за останні два дні, і наразі українські війська звільняють Херсон та низку інших міст.

"Тому інша частина збройних сил наразі зосереджена на південній частині країни, де вони намагаються відбити Херсон і деякі інші міста", - підкреслив Маркіян Лубківський.

Нагадаємо, 25 березня The New York Times з посиланням на високопосадовця Міноборони США опублікувало інформацію про те, що російські окупаційні війська повністю вже не контролюють Херсон. Українські війська ведуть бої і вибивають з міста загарбників.

Також вказувалося, що успіх України став би дуже серйозним ударом по військових планах Путіна. У такому випадку для росіян буде ускладнено план щодо захоплення узбережжя Чорного моря і південного порту Одеси. Під ударом опиниться і угруповання РФ у Миколаєві.