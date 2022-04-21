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50 осіб на кілометр фронту: Арестович розповів, скільки російських військових перебувають в Україні

21 квітня 2022, 06:53

Загальна лінія фронту становить приблизно 700 кілометрів. 90 тисяч військових РФ знаходяться на території України, 22 тисячі - на кордоні.

Арестович, війна
Арестович розповів, скільки російських окупантів перебувають в Україні / Колаж Reuters, Офіс президента

Зараз на території України знаходяться близько 90 тисяч російських окупантів. Цієї кількості військових недостатньо, щоб утримувати в окупації південні та східні регіони.

Про це заявив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович під час ефіру з російським правозахисником Марком Фейгіним.

"Прямо зараз 90 тисяч на території України і десь 22 тисячі по кордонах радісно ховаються по кущах і пишуть рапорти мамкам і папкам, що ми не хочемо воювати, нам не хочеться, тут дуже страшно, можна я поїду звідси", – сказав Арестович.

Радник глави ОП додав, що загальна лінія фронту становить приблизно 700 кілометрів. Виходячи з цього виходить, що на утримання одного кілометра припадає близько 140 окупантів.

"Це якщо рівномірно розмазати. А якщо робити по науці: район оборони, ключові рубежі, райони мостів, залізничних вузлів, розв'язок та інше, то виходить 50 осіб на кілометр фронту. Тобто два взводика тримають кілометр фронту. Як ви думаєте, скільки простоїть така оборона?" - сказав Арестович.

Він заявив, що є ще одна хороша новина для України: "За цією лінією немає взагалі нікого і нічого, там (на тимчасово окупованих територіях – ред.) величезні порожні простори".

Як повідомляв Главред, за добу країна-агресор РФ перекинула в Україну чотири батальйонні тактичні груп( БТГ), три з яких пішли на Донбас. Про це повідомив CNN високопоставлений чиновник американського оборонного відомства в середу, 20 квітня.

За його словами, за останній тиждень російський сили додали 17 БТГ. Всього, за оцінками США, зараз на території Української держави знаходяться 82 БТГ.

Нагадаємо, раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що російські окупанти почали наступ на Донбасі, але заходить путінська армія лише в порожні міста - там немає людей. Згодом їх накриває артилерія ЗСУ.

Інші новини:

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