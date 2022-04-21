РФ за добу перекинула в Україну чотири батальйонно-тактичні групи - CNN

Скільки російських військових зараз перебувають в Україні / Фото Reuters

За добу країна-агресор РФ перекинула в Україну чотири батальйонні тактичні груп( БТГ), три з яких пішли на Донбас.

Про це повідомив високопоставлений чиновник американського оборонного відомства в середу, 20 квітня, передає CNN.

За його словами, за останній тиждень російські сили додали 17 БТГ. Всього, за оцінками США, зараз на території Української держави знаходяться 82 БТГ.

Представник Пентагону уточнив, що всі групи "функціонально влаштовані", вони налічують не лише солдатів піхоти.

"Хтось піхотний, хтось артилерійський, хтось бронетанковий, механізований, тож, я не знаю, яка тут суміш", – сказав чиновник.

Довідка. БТГ зазвичай складається з мотопіхотного батальйону у складі 2-4 рот, посилених підрозділами ППО, артилерії, інженерії та тилового забезпечення, сформованими з гарнізонної армійської бригади. Зазвичай угруповання також посилене танковою ротою і реактивною артилерією, пише Вікіпедія.

За словами міністра оборони Росії Сергія Шойгу, станом на серпень 2021 року в Росії налічувалося близько 170 БТГ. Кожна БТГ налічує приблизно 600-800 офіцерів і солдатів, з яких близько 200 піхотинців, оснащених транспортними засобами, зазвичай включають 10 танків і 40 бойових машин піхоти.

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Як повідомляв Главред, мекретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив про те, що великий наступ російської армії на Східному фронті ще не почався.

За його словами, активізація ворога на території Донецької, Луганської та Харківської областей була спробою перевірити на міцність ЗСУ. Данілов переконаний, що початок так званого великого наступу РФ - це питання часу.

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