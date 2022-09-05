"Шість Чорнобилів і найбільша небезпека в Європі": Зеленський заявив, що РФ вже використовує ядерну зброю

Володимир Зеленський прокоментував ситуацію на ЗАЕС / Фото УНІАН, ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Кремль вже використовує ядерну зброю проти України. За словами глави держави, окупанти зайняли найбільшу атомну станцію Європи - Запорізьку АЕС - і використовують її для шантажу.

На території ЗАЕС не повинно бути ні військових, ні військової техніки, а робочі атомної станції не повинні бути оточені людьми з вогнепальною зброєю, сказав Зеленський в інтерв'ю ABC News.

Президент України підкреслив, що у Запорізької АЕС шість блоків і за своїми великими розмірами вона дорівнює шести ЧАЕС.

"Це означає шість Чорнобилів. Це означає найбільшу небезпеку в Європі. Вони її окупували. Отже, це означає, що вони використовують ядерну зброю. Станція є ядерною зброєю", - сказав глава держави.

При цьому президент України підкреслив, що не розглядатиме варіант контрольованого закриття станції. Оскільки вона забезпечує енергією два регіони України.

"Я знаю, що росіяни хотіли б, щоби реактори були відключені від української мережі та підключені до російської. Ні, ми не згодні з цим", – сказав Зеленський.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Російські окупанти захопили Запорізьку АЕС ще п'ять місяців тому. Вони відкрито визнають, що замінували всі важливі об'єкти на станції та будуть використовувати АЕС для ядерного шантажу.

30 серпня в Україні прибула місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Планувалося, що на Запорізькій АЕС експерти будуть виконувати завдання з фізичного захисту, ядерної безпеки та стежити за тим, щоб ядерні матеріали не були поширені.

В Американському інституті дослідження війни (ISW) заявляли, що російські окупанти заважатимуть членам місії МАГАТЕ провести інспекцію та виявити всі порушення на ЗАЕС. Вони будуть використовувати тактику Ірану. Окупанти катують українських співробітників Запорізької АЕС, щоби вони не розповіли членам місії про порушення на станції.

Експерти не помилилися, адже після прибуття місії на територію ЗАЕС окупанти не дали нормально провести інспекцію. Експерти пересувалися по ЗАЕС і спілкувалися зі співробітниками тільки в присутності російських військових і співробітників "Росатому".

Окупанти провели експертам "екскурсію" лише за своїм маршрутом і переконували, що на станції нібито знаходяться лише війська радіологічного, хімічного та біологічного захисту.

Експерт з питань енергетики та член Українського ядерного товариства Ольга Кошарна вважає, що Запорізька АЕС потрібна РФ цілою. За її словами, Росія хоче переключити на Крим і Каховську ГЕС, і Запорізьку АЕС. Їм потрібно встигнути до опалювального сезону.

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