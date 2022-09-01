"Можна потрапити до підвалу": співробітниця ЗАЕС поскаржилася на умови роботи в окупації

Співробітниця ЗАЕС повідала про ситуацію на станції / знімки з супутника

Співробітниця Запорізької АЕС, яка відмовилася називати свої ім'я та прізвище, розповіла про умови роботи на станції, повідомляє канал CNN.

За словами жінки, вона відчуває себе заручницею, а умови роботи на станції дуже напружені через агресивну поведінку російських окупантів.

Вона зазначила, що можна потрапити в підвал, якщо "не так подивитися" на російського солдата. Окупанти обшукують співробітників станції щодня, аби вони не могли проносити на роботу телефони, флешки або карти пам'яті.

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Працівниця АЕС залишилася вдома під час візиту місії МАГАТЕ, так як була налякана постійними обстрілами росіян. Вона не впевнена, що МАГАТЕ отримає повну картину того, що відбувається на станції, але сподівається, що експерти побачать всіх російських солдатів, їх техніку і збиток, який завдали обстріли окупантів.

Візит місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС

30 серпня в Україні прибула місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). В Україну прибуло 13 експертів, яких генсек МАГАТЕ підібрав для "найскладнішої місії в історії агентства".

Експерти поїдуть на Запорізьку АЕС в Енергодар, де будуть виконувати завдання з фізичного захисту, ядерної безпеки і стежити за тим, щоб ядерні матеріали не були поширені.

У той же час в Американському інституті дослідження війни (ISW) заявляли, що російські окупанти заважатимуть членам місії МАГАТЕ провести інспекцію і виявити всі порушення на ЗАЕС. Вони будуть використовувати тактику Ірану. Окупанти катують українських співробітників Запорізької АЕС, щоб вони не розповіли членам місії про порушення на станції.

За словами радника ВП Михайла Подоляка, візит місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС тривав лише дві години.

За його словами, у МАГАТЕ є конкретні алгоритми вивчення того, що відбувається на АЕС, чи є там небезпека, а також дослідження стану реактора.

"Тому дивно, що місія тривала дві години. Але МАГАТЕ каже, що там залишаться представники на постійній основі. Але за 2 години, тим більше, коли біля тебе крутяться росіяни і розповідають де і що прилетіло, то можна було послухати тільки казки у виконанні представника "Росатому" і не більше", - зазначив Подоляк.

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