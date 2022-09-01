УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Можна потрапити до підвалу": співробітниця ЗАЕС поскаржилася на умови роботи в окупації

1 вересня 2022, 21:12

За словами співробітниці Запорізької АЕС, вона відчуває себе заручницею, а умови роботи на станції вкрай напружені.

Пожежа біля ЗАЕС
Співробітниця ЗАЕС повідала про ситуацію на станції / знімки з супутника

Співробітниця Запорізької АЕС, яка відмовилася називати свої ім'я та прізвище, розповіла про умови роботи на станції, повідомляє канал CNN.

За словами жінки, вона відчуває себе заручницею, а умови роботи на станції дуже напружені через агресивну поведінку російських окупантів.

Вона зазначила, що можна потрапити в підвал, якщо "не так подивитися" на російського солдата. Окупанти обшукують співробітників станції щодня, аби вони не могли проносити на роботу телефони, флешки або карти пам'яті.

Видео дня

Працівниця АЕС залишилася вдома під час візиту місії МАГАТЕ, так як була налякана постійними обстрілами росіян. Вона не впевнена, що МАГАТЕ отримає повну картину того, що відбувається на станції, але сподівається, що експерти побачать всіх російських солдатів, їх техніку і збиток, який завдали обстріли окупантів.

Візит місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС

30 серпня в Україні прибула місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). В Україну прибуло 13 експертів, яких генсек МАГАТЕ підібрав для "найскладнішої місії в історії агентства".

Експерти поїдуть на Запорізьку АЕС в Енергодар, де будуть виконувати завдання з фізичного захисту, ядерної безпеки і стежити за тим, щоб ядерні матеріали не були поширені.

У той же час в Американському інституті дослідження війни (ISW) заявляли, що російські окупанти заважатимуть членам місії МАГАТЕ провести інспекцію і виявити всі порушення на ЗАЕС. Вони будуть використовувати тактику Ірану. Окупанти катують українських співробітників Запорізької АЕС, щоб вони не розповіли членам місії про порушення на станції.

За словами радника ВП Михайла Подоляка, візит місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС тривав лише дві години.

За його словами, у МАГАТЕ є конкретні алгоритми вивчення того, що відбувається на АЕС, чи є там небезпека, а також дослідження стану реактора.

"Тому дивно, що місія тривала дві години. Але МАГАТЕ каже, що там залишаться представники на постійній основі. Але за 2 години, тим більше, коли біля тебе крутяться росіяни і розповідають де і що прилетіло, то можна було послухати тільки казки у виконанні представника "Росатому" і не більше", - зазначив Подоляк.

Читайте також:

війна в Україні окупація Запорізька АЕС військова агресія РФ
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

22:09

Удача та гроші потечуть рікою: які 4 імені несуть чудовий успіх кожному

22:08

Гороскоп на вересень 2022 для Водоліїв: що чекає в любові, фінансах і на роботіВідео

21:41

Зібрали 19 млн грн: "Океан Ельзи" розповіли, скільки зібрали грошей для України і на що витратять

21:38

"Іноді краще мовчати": у Зеленського відповіли Лукашенку на його скандальну заявуВідео

21:13

Повідомляли РФ, куди бити ракетами по ЗСУ: у Миколаєві викрили поліцейського з дружиноюВідео

Реклама
21:12

"Можна потрапити до підвалу": співробітниця ЗАЕС поскаржилася на умови роботи в окупаціїВідео

21:02

Екс-депутат Держдуми РФ дав прогноз, чи розпадеться Росія на десятки держав

20:49

Вдарять сильні морози: синоптики розповіли про холодний циклонВідео

20:45

Україна і російський "скотний двор": наскільки ж різні у нас дітиПогляд

20:36

Гороскоп на вересень 2022: Козероги досягнуть небачених висот у кар'єрі й отримають великий прибуток

20:31

"За дві години можна було послухати тільки казки "Росатому": Подоляк розніс візит МАГАТЕ на ЗАЄСВідео

20:27

Американський мільярдер попрацював комбайнером на РівненщиніФото

20:25

"Вже навіть пиво не бере": дружина окупанта розповіла, як злякалася вибухів у КримуВідео

20:20

Експерт спрогнозував, коли в окупантів підуть критичні проблеми зі снарядамиВідео

20:10

Прикмети на 3 вересня: які 3 речі потрібно зробити, щоб залучити удачуВідео

19:59

У Зеленського розкрили сценарій контрнаступу ЗСУ і назвали головні напрямкиВідео

19:44

Подоляк відреагував на маячню Путіна щодо нової "мети" війни в УкраїніВідео

19:33

Під Вугледаром ЗСУ ліквідували командира спецпризначенців окупантів РФВідео

19:28

Крим перестав бути центром циклонуПогляд

19:26

Захищав Київ і Донбас: окупанти вбили під Авдіївкою українського спортсмена – призера ЧС

Реклама
19:25

Гороскоп на вересень 2022: Стрільці стануть багатіями місяцяВідео

19:20

Глава МАГАТЕ покинув територію Запорізької АЕС: перші результатиВідео

19:19

Росія зазнає втрат та відчуває дефіцит людських ресурсів - APВідео

19:04

Гороскоп на завтра, 2 вересня 2022: Близнюкам - плітки, Левам - гроші, Козерогам - важлива зустрічВідео

19:03

Стрибунка в довжину Марина Бех-Романчук захопила підтягнутим тілом і бронзовою засмагою в Монако

18:58

"Якого біса": у Зеленського відповіли Макрону стосовно посередництва Ірану в переговорах з РФВідео

18:50

День нотаріату 2022 в Україні: привітання, картинки і листівки до свята

18:43

Кадиров погрожує Кремлю через заборону мусульманської книги: натякає на відділення і джихадВідео

18:41

РФ через провал окупантів поставила новий дедлайн для захоплення сходу УкраїниВідео

18:37

Кому належать права на трансляцію матчів Премʼєр-ліги: підсумки пресконференції футбольних клубів

18:34

Вибухи і дим біля Антонівського мосту: стало відомо про нову "бавовну"Відео

18:33

Макрон виправдався, чому хоче продовжувати діалог з ПутінимВідео

18:30

На початку вересня буде потужна магнітна буря: попередження українцямВідео

18:25

Діамантові сідниці: Кейт Мосс розповіла про оригінальний подарунок від Джонні Деппа

17:56

Джанабаєва поділилася рідкісним фото сина Меладзе

17:44

90 гривень за долар: українців шокували сценарієм девальваціїВідео

17:41

"Любимо Україну": Red Hot Chili Peppers підняли на концерті в США український прапор

17:21

У Кулеби накинулися на Лаврова через його нові скандальні погрозиВідео

17:05

Під Харковом загинув волонтер з Британії, який рятував життя бійців ЗСУВідео

17:02

ЗСУ можуть звільнити Херсон без бойових дій: британський експерт розповів, як це зробитиВідео

Реклама
17:00

Про "денацифікацію" не згадує: Путін придумав нову мету війни з УкраїноюВідео

16:51

"Спідничка вже занадто коротка": Христина Соловій в костюмі школярки похвалилася стрункими ніжками

16:37

Злату Мітчелл захейтили через її фігуру і колір шкіри хлопця: Фреймут заступилася за дочку

16:30

Лукашенко розмріявся про "демілітаризацію" України і сказав, коли Білорусь вступить у війнуВідео

16:24

Останній резерв РФ: окупанти кинули в бій "парадну" танкову арміюВідео

16:23

РФ загрожує Молдові, вона стане наступною військовою ціллю Кремля - ПодолякВідео

16:14

Гороскоп на вересень 2022 для Скорпіонів: прибуток, таємниця і конфлікти у родиніВідео

16:10

Прикмети на 2 вересня: які 3 речі потрібно зробити, щоб осінь була вдалоюВідео

15:57

"Навіщо мене чіпати?": Шуфутинський вперше озвучив свою позицію щодо війни в Україні

15:48

"Путін невдаха, він програв": у США назвали рецепт перемоги України у війні з РФВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Свята
Яблучний СпасВихідні у вересніМаковія 2022День Незалежності
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Гороскоп
Гороскоп на сьогодніГороскоп на завтраГороскоп на тижденьГороскоп тароГороскоп на серпень
Синоптик
Прогноз погодиПогода на два тижніПогода на серпеньПогода осіньМагнітна буря
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти