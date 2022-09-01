Місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС - Енергоатом

Місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС / Колаж фото УНІАН, скріншот

Моніторингова місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) прибула на Запорізьку атомну електростанцію. Про це повідомляє Енергоатом.

"Місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС", – йдеться в повідомленні.

До складу місії увійшло 14 міжнародних експертів. Її очолює генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС / Скріншот

Російські пропагандисти опублікували відео, де видно момент приїзду членів місії.

Місія МАГАТЕ перевірить Запорізьку АЕС

30 серпня в Україну прибула місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Загалом в Україну прибуло 13 експертів, яких генсек МАГАТЕ підібрав для "найскладнішої місії в історії агентства".

Експерти поїдуть на Запорізьку АЕС в Енергодар, де будуть виконувати завдання з фізичного захисту, ядерної безпеки та слідкувати за тим, щоб ядерні матеріали не були розповсюджені.

У той же час в американському Інституті дослідження війни (ISW) заявляли, що російські окупанти заважатимуть членам місії МАГАТЕ провести інспекцію та виявити всі порушення на ЗАЕС. Вони використовуватимуть тактику Ірану. Окупанти катують українських співробітників Запорізької АЕС, щоб вони не розповіли членам місії про порушення на станції.

Окупанти обстріляли Енергодар перед приїздом місії МАГАТЕ

Російські окупанти ще напередодні прибуття місії МАГАТЕ почали влаштовувати провокації. 31 серпня вони потужно обстріляли Енергодар, в якому розташована Запорізька АЕС.

Обстріли продовжилися і вранці 1 вересня. Окупанти обстрілювали як житлові будинки, так і територію атомної станції. Внаслідок мінометного обстрілу росіянами майданчика Запорізької АЕС спрацював аварійний захист і відключився працюючий 5-й енергоблок.

Крім цього, росіяни вели артобстріл заздалегідь узгодженого маршруту проходження місії МАГАТЕ із Запоріжжя в ЗАЕС.

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