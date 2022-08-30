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Місія МАГАТЕ вже в Україні: окупанти погодились пустити експертів на ЗАЕС

30 серпня 2022, 10:00

Російські окупанти змусили виключити зі списку членів місії експертів із США та Великобританії.

Запорожская АЭС, российские военные
На Запорізьку АЕС скоро поїдуть члени місії МАГАТЕ / Колаж фото Reuters, Telegram Андрей Ермак

В Україну прибула місія Міжнародного агенства з атомної енергії (МАГАТЕ). Експерти скоро поїдуть на Запорізьку АЕС. Про це повідомляє ТСН.ua.

Загалом в Україну прибуло 13 експертів, яких генсек МАГАТЕ підібрав для "найскладнішої місії в історії агентства". Слід зазначити, що серед експертів нема американців чи британців. Російська сторона змусила виключити їх зі списку. Серед експертів є громадяни Сербії та Китаю. Також ЗМІ повідомляють, що членами місії стали експерти з Франції, Італії, Йорданії, Мексики, Албанії та Північної Македонії.

Найближчим часом експерти планують поїхати на Запорізьку АЕС в Енергодар, де будуть виконувати завдання з фізичного захисту, ядерної безпеки та слідкувати за тим, щоб ядерні матеріали не були розповсюджені.

Російські окупанти заявляють, що не будуть демілітаризувати зону навколо ЗАЕС.

"Ми очікуємо від місії чіткої заяви про факти порушення всіх ядерних протоколів безпеки. Ми знаємо, що Росія наражає не тільки Україну, а і весь світ на ризик ядерного інциденту. Міжнародна спільнота має бути об'єднана однією вимогою - виведенням російських військ з ЗАЕС", - сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Держатомрегулювання щодня прораховують напрямок вітру та потенційне забруднення територій у випадку аварії на ЗАЕС. У Запоріжжі місцевим жителям почали видавати таблетки йодистого калію. Однієї такої таблетки на добу може вистачити, щоб врятуватися, якщо станеться викид радіоактивного йоду. Однак його в жодному разі не можна приймати, поки не трапилась аварія.

Ситуація на Запорізькій АЕС

21 липня повідомлялося, що окупанти розмістили військову техніку та вибухівку у машинній залі енергоблоку Запорізької АЕС. Все це знаходилось поруч з обладнанням, яке забезпечує роботу турбогенератора, а також близько до головного маслобаку. У цьому баку зберігається легкозаймисте масло, яке використовують для охолодження парових турбін.

5 серпня, російські окупанти двічі обстріляли Запорізьку АЕС. Снаряди з РСЗВ потрапили в майданчик біля одного з енергоблоків з ядерним реактором. Під час обстрілу окупанти застосували реактивні системи залпового вогню. Внаслідок цього були ризики витоку водню.

9 серпня українська розвідка підтвердила, що окупанти мінують енергоатомні блоки Запорізької АЕС. До цього причетні "вагнерівці".

Нагадаємо, обстріли на Запорізькій АЕС координують співробітники "Росатому". Вони завжди знають, де і коли буде обстріл, а окупанти спокійно ходять по території станції під час обстрілів.

29 серпня стало відомо про те, що окупанти обстріляли ЗАЕС і снаряди впали між другим і третім реакторами. Вони пробили дах спецкорпусу, де зберігається свіже паливо.

Інші новини:

війна в Україні новини Запоріжжя Запорізька область МАГАТЭ Запорізька АЕС
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