УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Світ дозволив Путіну шантажувати себе ядерною загрозою, бо не дав жорсткої відповіді - Подоляк

2 вересня 2022, 14:58

Подоляк вважає, що Путін зараз просто спостерігає за тим, як працює його ядерний шантаж.

Подоляк Путін
Путін шантажує світ, бо не отримав жорсткої відповіді / Колаж фото Офіс президента, Reuters

Російський диктатор Володимир Путін шантажує весь світ ядерною загрозою, яка не може знизитися через дії російських окупантів на території Запорізької атомної електростанції. Проте всього цього шантажу можна було уникнути, якби світові лідери жорстко відреагували. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю російській журналістці і письменниці Юлії Латиніній.

Він зазначив, що Путін вже "зайшов на червону лінію" і зараз просто дивиться на те, як працює його ядерний шантаж.

Подоляк акцентував увагу на тому, що Путін пригальмував після того, як почув від світових політиків і членів місії МАГАТЕ про необхідність демілітаризувати зону навколо Запорізької АЕС.

"Пар вийшов, заяви зробили, в тому числі і ООН. Зараз він зробив вигляд, що знехотя дозволив місії їхати через територію України, разом з місією почали активно працювати. Місія знаходиться в напівшоковому стані, а коли приїжджає — навколо озброєні люди і журналісти", – сказав Михайло Подоляк.

Він переконаний, що саме санкції, введені проти "Росатому", могли б пом'якшити дії російських окупантів на території станції.

"Якби "Росатому" заборонили працювати з іншими країнами і з точки зору спорудження нових атомних об'єктів, і продажу ядерного палива, і обслуговування станцій. Тоді його (Путіна - Главред) позиція була б набагато м'якше", — додав Подоляк.

Місія МАГАТЕ перевіряє Запорізьку АЕС

30 серпня в Україні прибула місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). В Україну прибуло 13 експертів, яких генсек МАГАТЕ підібрав для "найскладнішої місії в історії агентства".

Планувалося, що на Запорізькій АЕС експерти будуть виконувати завдання з фізичного захисту, ядерної безпеки і стежити за тим, щоб ядерні матеріали не були поширені.

В Американському інституті дослідження війни (ISW) заявляли, що російські окупанти заважатимуть членам місії МАГАТЕ провести інспекцію і виявити всі порушення на ЗАЕС. Вони будуть використовувати тактику Ірану. Окупанти катують українських співробітників Запорізької АЕС, щоб вони не розповіли членам місії про порушення на станції.

Експерти не помилилися, адже після прибуття місії на територію ЗАЕС окупанти не дали нормально провести інспекцію. Експерти пересувалися по ЗАЕС і спілкувалися зі співробітниками тільки в присутності російських військових і співробітників "Росатому". Окупанти провели експертам "екскурсію" лише за своїм маршрутом і переконували, що на станції нібито знаходяться лише війська радіологічного, хімічного та біологічного захисту.

Окупанти обстріляли Енергодар перед приїздом місії МАГАТЕ

Російські окупанти ще напередодні прибуття місії МАГАТЕ почали влаштовувати провокації. 31 Серпня вони потужно обстріляли Енергодар, в якому розташована Запорізька АЕС.

Обстріли продовжилися і вранці 1 вересня. Окупанти обстрілювали як житлові будинки, так і територію атомної станції. В результаті мінометного обстрілу росіянами майданчика Запорізької АЕС спрацював аварійний захист і відключився працюючий 5-й енергоблок.

Крім цього, росіяни вели артобстріл заздалегідь узгодженого маршруту місії МАГАТЕ із Запоріжжя в ЗАЕС.

Інші новини:

війна в Україні Запорізька область МАГАТЭ російське вторгнення Запорізька АЕС
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

15:03

"Недопалків" буде більше: експерт розповів, що чекає Крим у разі повернення Херсона Україні

14:58

Світ дозволив Путіну шантажувати себе ядерною загрозою, бо не дав жорсткої відповіді - ПодолякВідео

14:45

"Якби не українці паршиві": росіянка влаштувала істерику в мережі, бо ЗСУ ліквідували її брата і дядькаВідео

14:30

12-річна дівчинка завагітніла від ворога, а піп УПЦ МП вимагав залишити дитину - капелан ЗСУВідео

14:07

У Німеччині вимагають розібрати Північний потік-2: "він був спрямований на ізоляцію України"Відео

Реклама
13:47

ЗСУ знищили сепаратистку з Донецька на прізвисько "Мультик"Відео

13:37

76% росіян підтримують війну з Україною - опитування

13:36

"Тільки не кажіть Андрію": дружина Беднякова оголосила про поповнення в родині

13:34

Зрадила чоловіка та країну: дружина бійця ЗСУ "зливала" окупантам дані про українські позиціїВідео

13:20

"Прямої капітуляції Росії не буде": екс депутат Держдуми РФ назвав причинуВідео

13:14

"Я бачу кінець війни": Кислиця анонсував поразку РФ в УкраїніВідео

13:06

"Вухо полоненому відрізали": ідентифіковано окупанта, який знущався з українців на ХарківщиніВідео

13:00

Гороскоп на завтра 3 вересня 2022: Ракам - випробування, Козерогам - вороги, Рибам - грошіВідео

12:53

Не підтримує: Камалія розповіла, що Кіркоров думає про війнуВідео

12:42

Ледь ліфчик не розірвало: молода дружина Цекала показала груди зблизька

12:39

Великі колони техніки РФ рухаються з Криму і Маріуполя: куди прямуютьВідео

12:30

Білорусь проведе репетицію "захоплення України" - ЖдановВідео

12:06

"Може наробити біди": військовий експерт розповів, куди Росія кине 3 армійський корпус

11:54

Ракета влетіла в казарму російських загарбників у Херсоні: в будівлі були ФСБшники - СтерненкоВідео

11:49

"Спеціально домагаються, щоб їх гнали у РФ": у Латвії затримали росіян, які на вулиці співали "Катюшу"Відео

Реклама
11:42

Шольц заявив, що буде і далі підтримувати спілкування з Путіним - DelfiВідео

11:30

Хочуть влаштувати диверсію в Україні: вагнерівці дали білоруським найманцям форму ЗСУ - ЗМІВідео

11:09

Ідеальна чистота за копійки: як зробити бомбочки для чищення унітазу

10:53

Аналітики ISW розкрили плани Путіна на осінь і зиму у війні проти УкраїниВідео

10:39

"Після 15-числа воювати не будуть": російські офіцери та контрактники планують скласти зброю - ГУРВідео

10:24

Військовий експерт розповів, як скоро Україна зможе звільнити Херсон

10:24

"Ідіоти": скандальний комік Сабуров поскаржився на українцівВідео

10:09

"Моя кохана Алла Борисівна": Ніколаєв згадав, як ходив у гості до Пугачової

10:00

"Не війна, а спецоперація": на Полтавщині священик УПЦ МП довів до сліз матір захисника України

09:58

Що додати до тіста, аби воно швидко не черствіло та як зробити випічку м'якшою

09:56

Координати здали партизани: ЗСУ підірвали переправу окупантів біля Нової КаховкиВідео

09:54

Резидентські проксі: зручність і надійність у Мережі новости компании

09:25

"Це був цирк": співробітник розповів, як МАГАТЕ інспектувало ЗАЕСВідео

08:56

Гороскоп на сьогодні, 2 вересня 2022: Близнюкам - плітки, Левам - гроші, Козерогам - важлива зустрічВідео

08:53

"Звільнення України переноситься на зиму і весну": генерал спрогнозував, коли закінчиться війнаВідео

08:51

День нотаріату 2022 в Україні: привітання, картинки і листівки до свята

08:38

"Стара, худа анорексічка": українці накинулися на "перероблену" Єфросиніну, вона відповіла

08:17

Другого шансу вже не буде: Грабський розповів про наслідки для РФ після втрати Херсона

08:16

Залежність України від західної допомоги не залишає шансів мародерамПогляд

08:06

Україна ні з ким не повинна погоджувати звільнення своїх територій - ДаніловВідео

Реклама
08:04

"Забирайтеся звідси, ви фашисти": казахи почали ганяти російських туристів з буквою "Z" на авто

07:26

Пекельна ніч для окупантів: у захопленому Мелітополі - "бавовна", в районі аеродрому детонував БКВідео

06:49

Мінус 5 складів, пункт управління і 100 окупантів: авіація завдала 18 ударів по армії РФ на Півдні

06:04

Горбачов - точно не мій геройПогляд

06:00

Якщо Україна поверне Херсон, Росія вже не зможе утримати Крим - військовий експерт Сергій ГрабськийВідео

05:51

Гороскоп на вересень 2022 для Риб: криза, другий шанс і нова роботаВідео

05:10

Вріже похолодання після "потопу": українці дізналися "крижаний" прогноз на вересеньВідео

04:40

На Київщині "тихе полювання" завершилося трагедією: загинули дітиВідео

04:15

Ускладнення діабету та поява тромбів: скільки можна їсти бананів, щоб не зашкодити організмуВідео

03:50

Наймодніше фарбування 2022: 4 головних відтінки осені, які підійдуть буквально всім

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Магнітна буряПрогноз погодиПогода на два тижніПогода на серпеньПогода осінь
Свята
Яблучний СпасВихідні у вересніМаковія 2022День Незалежності
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Гороскоп
Гороскоп на сьогодніГороскоп на завтраГороскоп на тижденьГороскоп тароГороскоп на серпень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти