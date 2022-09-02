Світ дозволив Путіну шантажувати себе ядерною загрозою, бо не дав жорсткої відповіді - Подоляк

Путін шантажує світ, бо не отримав жорсткої відповіді / Колаж фото Офіс президента, Reuters

Російський диктатор Володимир Путін шантажує весь світ ядерною загрозою, яка не може знизитися через дії російських окупантів на території Запорізької атомної електростанції. Проте всього цього шантажу можна було уникнути, якби світові лідери жорстко відреагували. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю російській журналістці і письменниці Юлії Латиніній.

Він зазначив, що Путін вже "зайшов на червону лінію" і зараз просто дивиться на те, як працює його ядерний шантаж.

Подоляк акцентував увагу на тому, що Путін пригальмував після того, як почув від світових політиків і членів місії МАГАТЕ про необхідність демілітаризувати зону навколо Запорізької АЕС.

"Пар вийшов, заяви зробили, в тому числі і ООН. Зараз він зробив вигляд, що знехотя дозволив місії їхати через територію України, разом з місією почали активно працювати. Місія знаходиться в напівшоковому стані, а коли приїжджає — навколо озброєні люди і журналісти", – сказав Михайло Подоляк.

Він переконаний, що саме санкції, введені проти "Росатому", могли б пом'якшити дії російських окупантів на території станції.

"Якби "Росатому" заборонили працювати з іншими країнами і з точки зору спорудження нових атомних об'єктів, і продажу ядерного палива, і обслуговування станцій. Тоді його (Путіна - Главред) позиція була б набагато м'якше", — додав Подоляк.

Місія МАГАТЕ перевіряє Запорізьку АЕС

30 серпня в Україні прибула місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). В Україну прибуло 13 експертів, яких генсек МАГАТЕ підібрав для "найскладнішої місії в історії агентства".

Планувалося, що на Запорізькій АЕС експерти будуть виконувати завдання з фізичного захисту, ядерної безпеки і стежити за тим, щоб ядерні матеріали не були поширені.

В Американському інституті дослідження війни (ISW) заявляли, що російські окупанти заважатимуть членам місії МАГАТЕ провести інспекцію і виявити всі порушення на ЗАЕС. Вони будуть використовувати тактику Ірану. Окупанти катують українських співробітників Запорізької АЕС, щоб вони не розповіли членам місії про порушення на станції.

Експерти не помилилися, адже після прибуття місії на територію ЗАЕС окупанти не дали нормально провести інспекцію. Експерти пересувалися по ЗАЕС і спілкувалися зі співробітниками тільки в присутності російських військових і співробітників "Росатому". Окупанти провели експертам "екскурсію" лише за своїм маршрутом і переконували, що на станції нібито знаходяться лише війська радіологічного, хімічного та біологічного захисту.

Окупанти обстріляли Енергодар перед приїздом місії МАГАТЕ

Російські окупанти ще напередодні прибуття місії МАГАТЕ почали влаштовувати провокації. 31 Серпня вони потужно обстріляли Енергодар, в якому розташована Запорізька АЕС.

Обстріли продовжилися і вранці 1 вересня. Окупанти обстрілювали як житлові будинки, так і територію атомної станції. В результаті мінометного обстрілу росіянами майданчика Запорізької АЕС спрацював аварійний захист і відключився працюючий 5-й енергоблок.

Крім цього, росіяни вели артобстріл заздалегідь узгодженого маршруту місії МАГАТЕ із Запоріжжя в ЗАЕС.

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