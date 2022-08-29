РФ хоче перешкодити МАГАТЕ провести інспекцію на ЗАЕС: буде використовувати тактику Ірану - ISW

Російські окупанти заважатимуть МАГАТЕ проводити інспекцію на ЗАЕС / Колаж фото Вікіпедія, УНІАН

Російські окупанти заважатимуть членам місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) провести інспекцію та виявити всі порушення на Запорізькій атомній електростанції. Вони будуть використовувати тактику Ірану. Про це заявили в американському Інституті дослідження війни (ISW).

РФ намагається маніпулювати місією і не можна виключати, що хоче затримати її на території Запорізької АЕС.

Варто відзначити, що під час формування групи експертів довелося вибирати людей з "нейтральних країн". Так, наприклад, серед членів місії немає експертів з США і Великобританії, так як окупанти вважають їх "несправедливо упередженими".

За даними джерел, окупанти катують працівників ЗАЕС, щоб вони не розповіли про порушення безпеки інспекторами МАГАТЕ. Російська влада намагається обмежити присутність українських співробітників. Також окупанти вимагають від жителів Енергодара підписатися за прохання нібито "припинити українські обстріли для надання доступу інспекторам".

Ситуація на Запорізькій АЕС

21 липня повідомлялося, що окупанти розмістили військову техніку та вибухівку у машинній залі енергоблоку Запорізької АЕС. Все це знаходилось поруч з обладнанням, яке забезпечує роботу турбогенератора, а також близько до головного маслобаку. У цьому баку зберігається легкозаймисте масло, яке використовують для охолодження парових турбін.

5 серпня, російські окупанти двічі обстріляли Запорізьку АЕС. Снаряди з РСЗВ потрапили в майданчик біля одного з енергоблоків з ядерним реактором. Під час обстрілу окупанти застосували реактивні системи залпового вогню. Внаслідок цього були ризики витоку водню.

9 серпня українська розвідка підтвердила, що окупанти мінують енергоатомні блоки Запорізької АЕС. До цього причетні "вагнерівці".

Нагадаємо, обстріли на Запорізькій АЕС координують співробітники "Росатому". Вони завжди знають, де і коли буде обстріл, а окупанти спокійно ходять по території станції під час обстрілів.

29 серпня стало відомо про те, що окупанти обстріляли ЗАЕС і снаряди впали між другим і третім реакторами. Вони пробили дах спецкорпусу, де зберігається свіже паливо.

Інші новини: