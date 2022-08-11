Запорізька АЕС потрібна РФ цілою: експерт пояснила, чому окупанти не підірвуть станцію

Запорізька АЕС захоплена російськими окупантами / Фото УНІАН

Російські окупанти захопили Запорізьку атомну електростанцію, замінували її та погрожують підірвати. Але, найімовірніше, навряд чи вони це зроблять, тому що станція потрібна росіянам цілою. Таку думку у бліц-інтерв'ю Главреду озвучила експерт з питань енергетики та член Українського ядерного товариства Ольга Кошарна.

"Вони одразу заявили, що хочуть переключити на Крим і Каховську, і Запорізьку, і вітрові промислові станції в Ростовській області. Саме тому з 10 травня вони почали налагоджувати високовольтну лінію електропередач, яка була пошкоджена в 2015 році", - сказала експерт.

Кошарна додала, що, захопивши українські родовища в морі ("вишки Бойка"), росіяни добували газ, і, коли були побудовані теплові електростанції в Сімферополі та Севастополі, газ йшов туди з цих родовищ.

"Українські військові пошкодили їх, через що тепер у РФ виник дефіцит газу, необхідного для роботи цих теплоелектростанцій, що може викликати дефіцит електроенергії в Криму. Тому вони підганяють всі ці роботи, щоби встигнути до опалювального сезону", - зазначила член Українського ядерного товариства.

Експерт зазначила, що Україні важливо не допустити відключення ЗАЕС.

"Вважаю, що Генштаб вже над цим думає", - припустила вона.

У РФ погрожують підірвати Запорізьку АЕС

Російські окупанти відкрито визнають, що замінували всі важливі об'єкти захопленої ними Запорізької атомної станції та будуть використовувати АЕС для ядерного шантажу.

Зокрема, начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС рф, командувач гарнізоном Запорізької атомної електростанції генерал-майор Валерій Васильєв у виступі перед своїми солдатами натякнув на готовність підірвати ЗАЕС при спробі штурму Збройних сил України.

"Як ви знаєте, ми замінували всі важливі об'єкти Запорізької атомної станції. І ми не приховуємо цього від ворога. Ми їх попередили. Ворог знає, що станція буде або російською, або нічиєю", - сказав він.

Інші новини: