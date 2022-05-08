Двоє недолугих влаштували святкування з салютом у щойно звільненій у Бучі

Молодиків вже затримали.
У звільненій від окупантів Бучі двоє чоловіків вирішили влаштувати 7 травня салют.
Що саме вони хотіли "святкувати", поки невідомо, але їх вже затримали, повідомив місцевий волонтер Олександр Остапа.
На своїй сторінці в Facebook він опублікував знімки "героїв".
"На фото ті, хто, нехтуючи воєнним станом, розумінням, що місто оговтується від окупації, і просто здоровим глуздом вирішили 7 травня запустити салют у Бучі", – написав бучанець.
За його словами, група швидкого реагування добровольчого формування Бучанського міського територіального товариства №1 спрацювала моментально і вже затримала недолугих піротехніків.
Дивіться онлайн новини Києва:
Читайте також:
- Звірства в Бучі: викрито 10 нелюдів з армії РФ, які катували беззахисних мирних жителів
- Відрубували голови і кінцівки: Зеленський розповів про звірства путінської армії в Бучі
- Українська актриса просиділа в притулок під Бучею 33 дні: "я тепер говорю зовсім по-іншому"
Автор: Сергій Коломієць