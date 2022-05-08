Двоє недолугих влаштували святкування з салютом у щойно звільненій у Бучі

facebook.com/ostapaalex

У звільненій від окупантів Бучі двоє чоловіків вирішили влаштувати 7 травня салют.

Що саме вони хотіли "святкувати", поки невідомо, але їх вже затримали, повідомив місцевий волонтер Олександр Остапа.

На своїй сторінці в Facebook він опублікував знімки "героїв".

"На фото ті, хто, нехтуючи воєнним станом, розумінням, що місто оговтується від окупації, і просто здоровим глуздом вирішили 7 травня запустити салют у Бучі", – написав бучанець.

facebook.com/ostapaalex

За його словами, група швидкого реагування добровольчого формування Бучанського міського територіального товариства №1 спрацювала моментально і вже затримала недолугих піротехніків.

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