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Відрубували голови і кінцівки: Зеленський розповів про звірства путінської армії в Бучі

2 травня 2022, 12:50

Президент зазначив, що спочатку відчував біль, ненависть і бажання помсти, а потім прийшло нерозуміння дій окупантів.

Київська область, війна,
Окупанти в Бучі катували, ґвалтували і вбивали мирних людей / Фото УНІАН

Президент України Володимир Зеленський заявив, що триває розслідування військових злочинів, скоєних путінськими солдатами в містах Київської області, поки вони перебували в окупації.

В інтерв'ю австралійському телеканалу Nine Network глава держави розповів, що окупанти в Бучі катували, ґвалтували і вбивали мирних людей, деяким навіть відрубували голови і кінцівки.

"Російські окупанти в Бучі жорстоко катували та вбивали цивільних. У людей навіть були відрубані голови і кінцівки", - повідомив Зеленський.

Президент також розповів, що він відчував після відвідин населених пунктів Київської області.

"Відчував біль, відчував ненависть, відчував бажання помсти. Це перше відчуття. Потім спадає емоція та приходить нерозуміння – як можна так ставитися до людей, в цілому до людства. Як можна було замучити таку кількість? Навіть якщо вони вважають нас ворогом, то до чого тут цивільні люди? Якщо ти військо вважаєш ворогом", - пояснив Зеленський.

Геноцид українців у Бучі

1 квітня мер Бучі Анатолій Федорук підтвердив, що українські військові вигнали з міста російських окупантів. Коли українські захисники зайшли в місто, то побачили, які звірства там чинив ворог. Російські військові ґвалтували та вбивали українців.

Під час захоплення Бучі окупанти вбили сотні мирних жителів, їхні тіла хаотично були розкидані вулицями міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що вказувало на те, що вони беззбройні. Деякі з них були розстріляні зі зв'язаними руками. Серед убитих і закатованих - чоловіки, жінки, діти.

Росія стверджує, що вбивства мирних жителів нібито відбулися після виведення російських військ з передмістя Києва.

Але супутникові знімки компанії Maxar Technologies свідчать, що тіла загиблих на вулицях Бучі стали з'являтися в середині березня, коли місто було під контролем РФ.

7 квітня мер Бучі Анатолій Федорук повідомив, що більшість загиблих мирних жителів міста під час окупації були застрелені. У 90% з них саме кульове поранення стало причиною смерті.

Німецьке видання Spiegel також отримало докази, що жителів Бучі цілеспрямовано розстрілювали російські окупанти. Розвідка Бундесверу перехопила радіопереговори окупантів у Бучі. Вони свідчать, що вбивства мирних жителів були частиною стратегії армії РФ щодо залякування населення українських міст.

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