Зараз проходять дуже жорсткі бої: Зеленський розповів подробиці про ситуацію на фронті

За словами президента, українські військові продовжують зберігати позиції в Донецькій області.
У неділю, 8 жовтня, продовжився рух українських військових на півдні та сході країни.
Як розповів президент України Володимир Зеленський, біля Бахмута наші захисники тримають оборону.
"Продовжився рух наших військових, СБУ, Нацгвардії і всіх, хто бере участь у діях на сході і на півдні нашої держави", - розповів Зеленський.
За його словами, українські військові продовжують зберігати позиції в Донецькій області і, зокрема, на Бахмутському напрямку. Зараз там проходять дуже жорсткі бої.
"Хочу сьогодні знову відзначити наших воїнів з 93 окремої механізованої бригади Холодний Яр за мужність, за стійкість саме на цьому напрямку. Спасибі всім нашим зенітникам і кожному, хто залучений до протиповітряної оборони України", - додав президент.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у російських загарбників почалася справжня паніка після серії точних ударів ЗСУ.
Один з російських окупантів поскаржився свій дружині, що в результаті ударів ВСУ знищена база з паливом і технікою.
Крім того, з'ясувалося, що російські окупанти економлять боєкомплекти і провалюють атаки. Про це вони зізнаються в телефонних розмовах.
Зокрема, один з них у розмові з дружиною розповідає, що з кожним днем ситуація погіршується, а особового складу стає менше, йдеться в перехопленні СБУ.
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