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"Вогневий мішок для окупантів": у ЗСУ вперше озвучили подробиці успішної операції на Харківщині

8 жовтня 2022, 18:39

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поставив чітке завдання - вибити противника з Білогорівки, сказав Наєв.

ВСУ, Сергій Наєв
ВСУ, Сергій Наєв / facebook.com/JointForcesCommandAFU

Командувач Об'єднаними силами ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, як Збройні Сили України зробили пастку для окупантів у Харківській області.

Як розповів Наєв, на Ізюмському напрямку була застосована 1 і 20 армія РФ, вони намагалися прорвати оборону ЗСУ, увійти в Донецьку область і захопити Слов'янськ, потім – оточити наші угруповання в Луганській і Донецькій областях.

"Було прийнято рішення утворити вогневий "мішок" на Ізюмському напрямку і до цього вогневого "карману" противник намагався просунутися, наступати батальйонами, ротами, а потім, в результаті нашого опору, він вже наступав склепіннями, відділеннями, групами піхоти, але його атаки так і не припинялися. Більше трьох місяців тривала ця оборона, противник під час проведення цієї наступальної операції втратив до 10 батальйонно-тактичних груп", — розповів Наєв.

Однак противники, зрозумівши, що він не може там пройти, почав перекидати сили з Харківського напрямку на інші напрямки.

Коли ворожі сили вперше перетнули водну перешкоду - річку Сіверський Донець, і з'явилися в Білогорівці, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поставив чітке завдання - вибити противника з Білогорівки.

"За годину мені доповіли, що міст – знищений. Протягом п'яти діб окупанти намагалися продовжити своє форсування. Протягом чотирьох діб окупанти намагалися встановити переправи - вони були знищені. Противник зрозумів, що він не може там втриматися і почав відходити. Загалом за ці п'ять діб таких активних дій було знищено близько 100 одиниць ворожої техніки. Стало зрозуміло, що вони вже за цим напрямком не підуть", - резюмував командувач Об'єднаними силами ЗСУ.

Контрнаступ ЗСУ в Харківській області

Керівник Харківської обласної Військової адміністрації Олег Синєгубов раніше заявив, що сили оборони України вийшли на державний кордон з Росією. Операція триває. Окупанти тікають або вглиб фронту, або на російську територію.

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що контрнаступ ЗСУ в Харківській області йде краще, ніж очікувалося.

За його словами, українці доводять свою здатність бити війська РФ на полі бою. Але святкувати перемогу ще рано, ворог може піти в контратаку.

Заступник Міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що армія України на Харківщині звільнила понад 300 населених пунктів. Операція триває і буде йти до повної деокупації регіону.

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