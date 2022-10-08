Наздогнала карма: ЗСУ ліквідували беркутівця-зрадника з Севастополя

Беркутівець / скріншот

Збройні Сили України ліквідували колишнього "беркутівця" Валерія Чебана. У 2014 році він, зрадивши українську присягу, перейшов на бік російських окупантів і воював проти України.

Як повідомив засновник проекту InformNapalm Іраклі Комахідзе, на фронт він відправився добровольцем.

"Ліквідовано севастопольський ветеран "Беркут" Чебан. Відспівування Валерія Чебан відбудеться вранці 8 жовтня в храмі Архістратига Михаїла на вулиці Леніна 11 – поруч з будинком офіцерів флоту - "... душевно, по-домашньому...", – написав Комахидзе.

Беркутівець-зрадник / facebook.com/irakli.komaxidze

Як повідомляв Главред, на війні в Україні ліквідували військового російської окупаційної армії Ільміра Кашапова. Багатодітний окупант приїхав вбивати українців з Татарстану.

Крім того, українські військові ліквідували російського десантника Юрія Козлова, який воював проти України з першого дня повномасштабного вторгнення. Окупанта ліквідували на Херсонщині.

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