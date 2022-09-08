"Українці розійшлися, нам кінець": окупанти поскаржилися на пекло під Ізюмом - перехоплення

/ Reuters, Радио Свобода

У Харківській області, в районі Ізюму, українські військові завдали нищівних ударів по російських окупантах.

У російських загарбників розпочалася справжня паніка після серії точних ударів ЗСУ. Відповідне перехоплення переговорів окупантів публікує СБУ.

Один із російських окупантів поскаржився своїй дружині, що внаслідок ударів ЗСУ знищено базу з паливом та технікою.

"Ну українці взагалі розійшлися. Просто знищують усе і вся. Вони обчислюють і скрізь б'ють", – розповідає окупант.

За його словами, внаслідок ударів ЗСУ кількість знищених окупантів може сильно зрости.

"Вчора вночі знищили базу... цю, куди возять бензин... скільки там техніки! Ну, не знаю про людей, нічого не говорять, як завжди, але, швидше за все, багато! Там дуже багато людей жило. Там різні частини ... ось який нам кінець. Усі знищили", - додав окупант.

Наступ ЗСУ на Харківщині

Нагадаємо, Сили оборони України оточили окупаційні війська Росії у Балаклії Харківської області. У місті точаться бої. Траса на Куп'янськ під вогневим контролем ЗСУ. Ситуація для окупантів є складною.

Російські окупанти спецпідрозділів СОБР, які перебували у межах Балаклії, вже не виходять на зв'язок.

Напередодні радник Офісу президента Олексій Арестович сказав, що в одному з міст Харківщини сталися несприятливі для російських окупантів події.

Над угрупованням ворога на Ізюмському напрямі тепер нависла серйозна загроза. Армія України отримала можливість завдавати ударів в Ізюмі, Куп'янську та Донецькому напрямку.

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