"Ми тут м'ясо": окупанти провалюють атаки та скаржаться, що ЗСУ їх "кладуть пачками"

Росіяни намагаються перехопити ініціативу на полі бою, але ЗСУ не дають цього зробити.
Російські окупанти економлять боєкомплекти і провалюють атаки. Про це вони зізнаються в телефонних розмовах.
Зокрема, один з них у розмові з дружиною розповідає, що з кожним днем ситуація погіршується, а особового складу стає менше, йдеться в перехопленні, яке публікує СБУ.
За словами окупанта, російським військовим почали видавати менше боєкомплектів. Так, раніше загарбники випускали по 10-20 ракет, а зараз по 3-4.
Він також каже, що росіяни намагаються перехопити ініціативу на полі бою, але ЗСУ не дають цього зробити і просто "пачками" знищують загарбників.
"Знову сьогодні стару позицію штурмували... Хотіли повернути назад... Знову всіх наших поклали, всіх поклали: 200-і, 300-і. Захлинулася атака. Наказав заступник комбата: відбити назад позиції. Ми тут м'ясо...", - скаржиться окупант дружині.
Крім того, відповідно до перехоплень СБУ, російські коригувальники, сидячи в тилу, часто б'ють по своїх, тоді як ЗСУ працюють по позиціях ворога дуже влучно.
У відомстві підкреслили, що якщо окупанти хочуть залишитися в живих, то можуть здаватися в полон.
В СБУ нагадали номери "гарячої лінії життя": + 380665803498 та + 380931192984, зазначивши, що зателефонувати на них можуть як самі військовослужбовці, так і їхні рідні та близькі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у російських загарбників почалася справжня паніка після серії точних ударів ЗСУ.
Один з російських окупантів поскаржився свій дружині, що в результаті ударів ВСУ знищена база з паливом і технікою.
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