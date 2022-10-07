Бійці ЗСУ скаржаться на "катастрофічні" збої в роботі Starlink на передовій - FТ

Українські військові повідомляють про збої в роботі Starlink на передовій / Фото УНІАН

Українські військові, які перебувають зараз на передовій, скаржаться на збої в роботі терміналів Starlink, пише видання Financial Times.

Деякі з відключень призвели до "катастрофічних" втрат зв'язку в останні тижні, сказав один високопоставлений український урядовий чиновник, безпосередньо знайомий з проблемою.

Збої Starlink відзначені у випадках, коли бійці проривалися на окуповану території в Херсонській і Запорізькій областях.

Проблеми мали місце вздовж лінії фронту у східній частині Харківської області, Донецькій та Луганській областях.

Збої зв'язку викликали панічні дзвінки солдатів на "червону лінію".

Контрнаступ армії України на Донбасі

Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий раніше заявив, що звільнення Лиману Донецької області відкриває шлях для подальшого повернення під контроль Києва Луганщини. Українські війська можуть вигнати російських окупантів з Кремінної, Рубіжного та Сватового. Згодом можна буде звільнити окуповані влітку Сєвєродонецьк та Лисичанськ.

В Інституті вивчення війни вважають, що армія України за 2-3 жовтня досягла серйозних успіхів в районі Лиману Донецької області. Українські захисники прорвали "оборону" російських окупантів. Американські експерти не виключають, що ЗСУ вже вдалося проломити адміністративний кордон Луганщини в бік Кремінної.

Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай сказав, що війська України вже майже впритул підійшли до північно-західного адмінкордону Луганщини.

Армія продовжує завдавати ударів ворожим об'єктам. Окупанти атакують на Донеччині, проте їхні атаки відбиваються.

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