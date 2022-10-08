Знищили 110 росіян: ЗСУ "розмолотили" окупантів на півдні

28 одиниць ворожої техніки згоріли.
Українські військові знищили на півдні України за добу 110 російських загарбників і багато ворожої техніки.
Воїни ЗСУ 15 разів вдарили по скупченнях російських військових з авіації. При цьому ракетно-артилерійські підрозділи виконали 360 вогневих завдань, і завдали ударів по засобах ППО окупантів, трьох районах зосередження ворожих сил і техніки, а також опорному пункту в Бериславському районі. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
Загалом, за підтвердженими даними, українським воїнам за добу вдалося знищити на півдні:
- 110 російських загарбників;
- 6 танків;
- 8 крупнокаліберних гаубиць "Мста-Б" і "Мста-С";
- реактивну систему залпового вогню "Град";
- 2 пускові установки ЗРК С-300;
- 9 одиниць авто-бронетехніки;
- мінометний комплекс "Сані";
- самохідну артилерійсько-мінометну установку "Нона-С".
Також ще 9 одиниць техніки ворога були суттєво пошкоджені. Серед них танк, авто-бронетехніка і артилерійське озброєння.
Нагадаємо, російські окупанти продовжують нести втрати на півдні України, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. У районі Каховки Херсонської області підтверджено знищення живої сили та військової техніки, серед якої засоби протиповітряної оборони, йдеться в опублікованому зведенні.
Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Криму вранці у суботу, 8 жовтня, спалахнула пожежа на Кримському мосту. Над ним підіймається стовп чорного диму. Рух через міст перекритий.
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