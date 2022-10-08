УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Знищили 110 росіян: ЗСУ "розмолотили" окупантів на півдні

8 жовтня 2022, 08:19

28 одиниць ворожої техніки згоріли.

Уничтоженная российская техника, взрыв
Українські воїни потужно вдарили по ворогу на півдні/ УНІАН

Українські військові знищили на півдні України за добу 110 російських загарбників і багато ворожої техніки.

Воїни ЗСУ 15 разів вдарили по скупченнях російських військових з авіації. При цьому ракетно-артилерійські підрозділи виконали 360 вогневих завдань, і завдали ударів по засобах ППО окупантів, трьох районах зосередження ворожих сил і техніки, а також опорному пункту в Бериславському районі. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

Загалом, за підтвердженими даними, українським воїнам за добу вдалося знищити на півдні:

  • 110 російських загарбників;
  • 6 танків;
  • 8 крупнокаліберних гаубиць "Мста-Б" і "Мста-С";
  • реактивну систему залпового вогню "Град";
  • 2 пускові установки ЗРК С-300;
  • 9 одиниць авто-бронетехніки;
  • мінометний комплекс "Сані";
  • самохідну артилерійсько-мінометну установку "Нона-С".

Також ще 9 одиниць техніки ворога були суттєво пошкоджені. Серед них танк, авто-бронетехніка і артилерійське озброєння.

Нагадаємо, російські окупанти продовжують нести втрати на півдні України, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. У районі Каховки Херсонської області підтверджено знищення живої сили та військової техніки, серед якої засоби протиповітряної оборони, йдеться в опублікованому зведенні.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Криму вранці у суботу, 8 жовтня, спалахнула пожежа на Кримському мосту. Над ним підіймається стовп чорного диму. Рух через міст перекритий.

Читайте також:

війна в Україні ЗСУ вторгнення Росії
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

08:19

Знищили 110 росіян: ЗСУ "розмолотили" окупантів на півдні

08:03

Путіна не приберуть, але процес транзиту влади в Росії вже почався - експертВідео

08:00

Потужні і енергійні дами: 5 жіночих імен з найсильнішою енергетикоюВідео

07:16

Горить Кримський міст: піднімається величезний стовп чорного диму, рух перекритийВідео

06:14

Похорон Путіна відклали до середини листопадаПогляд

Реклама
06:00

Росія може розпастися на два-три десятки держав, бунти можуть початися з Чечні - КочетковВідео

05:50

Українців попередили про аномалію і назвали терміни різкого стрибка температуриВідео

05:25

Стрижка сліпучої краси, що пасує абсолютно всім жінкам

05:07

День юриста 2022 в Україні: яскраві листівки та красномовні привітання до святаФото

05:00

Армія України поставила війська РФ перед складним вибором і може відкрити третій фронт – ЖдановВідео

04:24

"Петросян у пачці": Волочкова зі спаленим волоссям стала посміховиськом

03:55

Як прибрати катишки з одягу без машинки за 30 секунд: 5 ефективних способів

03:20

Найсмачніший і дуже легкий листковий салат Мурашник: вишуканий рецепт за 10 хвилинВідео

02:21

Військовий експерт розповів, чому оборона ворогів розвалюється швидше ніж очікувалося

01:40

Російська економіка почала відмирати: санкції та мобілізація заганяють її у глухий кут - експертВідео

00:51

Прикмети на 8 жовтня: які 3 речі потрібно зробити, щоб удачу в будинок залучитиВідео

07 жовтня, п'ятниця
23:52

Зеленський щодо контрнаступу ЗСУ: схоже на швидку ходу, але хотілося б бігтиВідео

23:23

Путіна попереджали: колишній КДБ-шник пояснив причини поразки РФ у війніВідео

23:21

Атакують снігопади і вдарить мороз: синоптик попередив про прихід "крижаної" зими в листопадіВідео

22:55

Основи довголіття: Комаровський дав поради, як продовжити життя

Реклама
22:17

Бійці ЗСУ скаржаться на "катастрофічні" збої в роботі Starlink на передовій - FТ

22:04

Масове дезертирство під Херсоном: "елітні" війська Путіна розбігаються з передовоїВідео

21:32

Чому ніколи не можна пити чай з ложкою в чашці: заборони, про які ніхто не знавВідео

21:29

Зеленський попередив про загрозу: РФ готує своє суспільство до ядерного ударуВідео

21:23

Гайдай пояснив, яким чином налагодити відносини з мешканцями ЛуганщиниВідео

21:06

Соліст "Другої ріки" прокоментував свій роман з Яніною СоколовоюВідео

20:46

Прорив ЗСУ на Луганщині: звільнено від окупантів сім населених пунктівВідео

20:41

Обізнані люди додають м'яту не тільки в чай: як використовують чудодійну рослину

20:19

Потужний удар ЗСУ на півдні: десятки окупантів "перемололи" разом з технікоюВідео

20:17

У Лимані виявили більш ніж 200 могил та братське похованняВідео

20:16

Ворогів чекає "котел смерті": астролог приголомшила прогнозом щодо війни в УкраїніВідео

20:10

Прикмети на 9 жовтня: які 2 речі не можна робити, щоб в будинку біди не сталосяВідео

19:42

"Довгих років в'язниці": у Чехії "Путіна" поклали в труну і креативно "привітали" з 70-річчямВідео

19:27

Над Києвом зроблять купол, що захищає від дронів-камікадзе-чиновники мерії

19:25

Євросоюз надасть Україні макрофінансову допомогу: на що підуть гроші

19:22

"Хочу розірвати їх": Ласточкін, який змінився до невпізнання, "послав" батька і брата з Росії

19:06

День ангела в жовтні 2022 за церковним календарем: іменинники місяця

18:57

РФ потрібен ударний кулак: у ЗСУ попередили про загрозу нової атаки на КиївВідео

18:51

Курва Меркель навіть не приховує, що продалася Путіну з потрохамиПогляд

18:43

За 300 км від Москви дрон спалив два російські ракетоносці: подробиці

Реклама
18:25

"Армія РФ не справляється": полонений зек з ПВК Вагнера розповів про вербування "кухарем Путіна"Відео

17:43

Воював на Донбасі з 2014-го: ЗСУ ліквідували "справжнього шахтаря з Габону"

17:41

Контрнаступ ЗСУ: на півдні деокуповано понад 2,4 тис. квадратних кілометрівВідео

17:10

Газманов, Расторгуєв і Чичеріна: ЄС наклав нові санкції на путінських холуїв-артистівВідео

16:59

Путін нарвався на критику свого оточення за провали у війні - Washington PostВідео

16:57

У Пугачової і Галкіна хочуть забрати дітей за засудження війни в Україні

16:42

Гороскоп на тиждень 10-16 жовтня: Тельці зловлять удачу за хвіст, а Левам краще тримати рот на замкуВідео

16:41

Наслідки війни в Україні для Росії та Путіна: чат з екс-депутатом Держдуми РФ Іллею Пономарьовим

16:32

РФ маніпулює переговорами, щоб зупинити звільнення України - ЗеленськийВідео

16:23

Бабине літо в Україні зіпсують дощі: в яких областях чекати опадівВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Персони
Олег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк Фейгін
Гороскоп
Молодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп таро
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Модні зачіскиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти