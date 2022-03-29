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Окупанти Росії намагаються оточити ЗСУ на Донбасі, щоб натиснути на Київ у перемовинах - США

29 березня 2022, 06:02

Російські війська посилили просування в напрямку Донецької та Луганської областей, сказали в Пентагоні.

війська Росії, стрільба
Війська Росії просуваються у Харківській області в напрямку Донбасу - Міноборони США / Reuters

Окупаційні війська Росії починають більш активно просуватися на схід України, щоб оточити ЗСУ на ділянці бойових дій у Донецькій і Луганській областях. На такі дії росіян вказує спроба руху на південний схід від Ізюма Харківської області в напрямку Донбасу. За допомогою оточення Москва має намір отримати можливість чинити тиск на україно-російські перемовини. Про це заявили в Міністерстві оборони США.

Як повідомляє ABC News, офіційний представник Пентагону сказав, що армія РФ почала більш активно просуватися на схід України. Завдання - відрізати і оточити сили української оборони, які знаходяться в зоні бойових дій на Донбасі.

На думку американського чиновника, на новий маневр окупантів вказує їх спроба просунутися на південний схід - від Ізюма Харківської області до напрямку Донецької та Луганської областей.

У США вважають, що росіяни спробують оточити ЗСУ на Донбасі, щоб отримати інструменти тиску на майбутні перемовини з Києвом.

Нагадаємо, раніше радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко розповів про те, що Росія стягує війська до кордонів України. За його словами, це свідчить про намір окупантів провести ще одну фазу наступу в напрямку Харківської області та на Донбасі. При цьому загарбники не залишають надій на окупацію Києва.

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