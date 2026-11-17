Після нічної атаки дронів у Башкортостані завод горів у кількох місцях, а жителі міста вишикувалися в черги на АЗС.

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​ НПЗ "Газпром нафтохім Салават" атакували дрони / Колаж: Главред, фото: Exilenova+

Коротко:

Дрони атакували завод Газпром нафтохім Салават у Башкортостані

Пожежу зафіксували одразу в кількох місцях підприємства

Аеропорт Уфи обмежував рейси, у місті черги на АЗС

У ніч на 17 листопада безпілотники атакували завод "Газпром нафтохім Салават" у Башкортостані - один із найбільших комплексів нафтопереробки країни-агресорки. Після серії вибухів на підприємстві спалахнула масштабна пожежа, а удар, за даними моніторингових каналів, припав на виробничу установку.

Про атаку та пожежу на території заводу повідомив OSINT-канал Exilenova+ в Telegram. Аналітики послалися на свідчення місцевих жителів.

відео дня

"Салават, Башкортостан. Місцеві жителі повідомляють про атаку та пожежу на території підприємства Газпром нафтохім Салават", - пишуть аналітики.

На відео, які поширюються в мережі, видно яскраві спалахи й заграву, а також чути звуки вибухів. За даними OSINT-аналітиків, загоряння зафіксували одразу в кількох місцях на території підприємства. Відео можна подивитися за посиланням.

Атака дронів на Башкортостан / Фото: Exilenova+

Атаковано Салаватський НПЗ у Республіці Башкортостан / Фото: Exilenova+

Що відомо про наслідки атаки

Безпілотну небезпеку в Башкортостані оголосили близько 03:00 ночі. В аеропорту Уфи ввели план "Килим", рейси тимчасово не приймали й не відправляли.

Російські моніторингові канали заявляли про кілька сотень БпЛА над регіоном, однак незалежного підтвердження цьому немає. Місцева влада щонайменше через три години після удару ситуацію не коментувала.

Тим часом жителі Салавата вишикувалися в довгі черги на АЗС, побоюючись дефіциту пального.

Черги на АЗС / Фото: Exilenova+

Масштаб пошкоджень наразі невідомий, а українські військові атаку офіційно не коментували.

Чим важливий завод у Салаваті

Газпром нафтохім Салават об'єднує газохімічний і нафтопереробний заводи, завод Мономер і Ново-Салаватську ПГУ. Потужності комплексу сягають 10 млн тонн сировини на рік, а підприємство випускає понад 150 найменувань продукції - зокрема бензин, дизельне пальне, мазут і бітуми.

Завод уже неодноразово ставав ціллю дронів. Зокрема, у ніч на 8 жовтня мер Салавата Марат Загідуллін підтверджував атаку на місто й пожежу в промзоні, писало Радіо Свобода.

Чому Україні важливо бити по російських НПЗ / Інфографіка: Главред

Чи зможе Росія відновити НПЗ після повторних ударів: думка експерта

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній в інтерв'ю Главреду зазначав, що повторні удари роблять відновлення російських НПЗ недоцільним, а паливну проблему Росія не розв'яже навіть у разі припинення війни.

"Наприклад, зараз здійснюються повторні удари по російських НПЗ, і ремонтувати їх уже ніхто не буде. І навіть якщо зараз Росія припинить війну, питання з паливом вона не вирішить. Знадобиться не менше року, щоб відремонтувати зруйноване, та й то за умови, що знімуть санкції", - наголосив фахівець.

Удари по НПЗ Росії - новини

Як повідомляв Главред, Україна системно б'є по нафтопереробці РФ. У ніч на 26 березня дрони атакували Кіришський НПЗ у Ленінградській області. Влада РФ тоді заявила про знищення понад 20 безпілотників.

Масштабні атаки іноді зачіпають одразу кілька регіонів. У травні вибухи лунали по всій Росії, а під ударом опинилися завод для Шахедів і великий НПЗ. Тривогу тоді оголосили у 18 регіонах РФ.

Водночас Київ допускає паузу в ударах по російських НПЗ. Президент Володимир Зеленський озвучив умову Трампу для припинення таких атак. Йдеться про ракети Patriot на весь строк паузи.

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