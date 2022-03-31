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"Азов увійшов до Бєлгорода": у РФ масове мінування і "евакуація" після вибухів на артскладах

31 березня 2022, 01:58

Мешканцям Бєлгорода рекомендували евакуюватися до Харкова або Маріуполя після вибухів на артскладах.

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/ Білгород № 1

У російському Бєлгороді після вибухів в області на складі ракетного та артилерійського спорядження замінували кілька будівель.

У список потрапили уряд Бєлгородської області на Соборній площі, мерія на Цивільному проспекті. Відео евакуації потрапило в Мережу, пише bel.ru.

Хвиля мінувань зачепила і ЗМІ. Евакуювали будівлю видавничого дому Світ Білогір'я.

Джерело повідомило і про мінування інституту культури.

Евакуація була і в госпіталі ветеранів воєн. Також замінували будівлю нового будинку побуту.

Крім того, суди в Бєлгородській області отримали листи по електронній пошті із заявою про мінування.

Разом з тим в мережі опублікували документ про евакуацію бєлгородців після вибухів на артскладах.

Згідно з формулюванням з розпорядження міської адміністрації, зробити це потрібно "у зв'язку з безпосередньою загрозою агресії проти Бєлгородської області, Російської Федерації з боку Збройних Сил України".

Місцева влада стверджує, що це розпорядження — фейк.

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Додамо, що після вибухів на артскладах в пабліках жителям міста рекомендували евакуюватися до Харкова або Маріуполя, попереджали про ДРГ на машинах поліції і радили кричати "Слава Україні!" побачивши чоловіків, оскільки в Бєлгород нібито зайшли бійці "Азова" і полку Степана Бандери, переодягнувшись в цивільний одяг.

читайте також"Солдати НАТО" і "українські ДРГ": у соцмережах РФ паніка після вибухів у Бєлгороді

  • Паніика у соцмережах РФ
    Паніика у соцмережах РФ
  • Паніика у соцмережах РФ
    Паніика у соцмережах РФ
  • Паніика у соцмережах РФ
    Паніика у соцмережах РФ
  • Паніика у соцмережах РФ
    Паніика у соцмережах РФ

Раніше повідомлялося про те, що в Бєлгородській області РФ сталися потужні вибухи і масштабна пожежа на складі боєприпасів.

Четверо військовослужбовців РФ поранені при попаданні снаряда у військове містечко в Бєлгородській області.

viber
новини Росії Бєлгород,
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