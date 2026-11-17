Через пошкодження наземної ділянки потяги курсують лише під землею, а громадський транспорт перенаправили через Подільський та Дарницький мости.

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У Києві пролунали вибухи о 05:40 після запусків ракет / Колаж: Главред, фото: скріншот, Вікіпедія ​

Коротко:

Росія вранці 17 листопада завдала удару по Києву балістичними ракетами

На "зеленій" гілці метро зупинено рух на наземній ділянці

Північний та Південний мости перекрито, маршрути змінено

Країна-агресор Росія вранці у вівторок, 17 листопада, атакувала Київ балістичними ракетами, і в столиці знову пролунала серія потужних вибухів. Через удар пошкоджено наземну інфраструктуру метрополітену, а Північний та Південний мости тимчасово перекрито для руху, повідомляє офіційний Telegram-канал столиці.

Міська влада попередила киян про загрозу за кілька хвилин до вибухів.

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"Червоний рівень небезпеки! Закликаємо мешканців міста пройти до найближчих укриттів", - йшлося у повідомленні КМВА о 05:36.

Тривогу одночасно оголосили в більшості областей України, а Повітряні сили ЗСУ попередили про можливе застосування балістики. Ще через кілька хвилин військові зафіксували запуски ракет. О 05:40 у столиці прогриміла серія потужних вибухів.

Метро курсує лише на підземній ділянці

На "зеленій" лінії метро тимчасово зупинили рух поїздів між станціями "Осокорки" та "Червоний хутір". Причина - пошкодження наземної інфраструктури метрополітену під час нічного обстрілу, повідомляють міська влада.

Наразі поїзди курсують лише на підземній ділянці, від "Сирця" до "Видубичів". Коли відновлять сполучення з лівобережними станціями, у метрополітені обіцяють повідомити окремо. Під час повітряної тривоги всі підземні станції працюють як укриття.

Мости перекрито: як змінилися маршрути

Через удари міська влада тимчасово перекрила Північний та Південний мости, тому громадський транспорт, який курсував ними, перенаправили іншими маршрутами.

Через Подільський мостовий перехід тепер курсують:

автобуси № 21, 73 та 101 - до станції метро "Контрактова площа" (вул. Нижній Вал);

автобус № 31-ТР - через вул. Глибочицьку до станції метро "Лук’янівська";

тролейбуси № 30 та 31 - від станції метро "Лук’янівська" та Кадетського гаю до станції метро "Почайна";

тролейбус № 44 - за маршрутом "вул. Північна - вул. Архипенка".

На маршрут № 50 вивели більше тролейбусів. Через Дарницький міст курсують автобуси № 22 та 91, а на маршруті № 22-ТР збільшили кількість автобусів.

Оновлено. О 07:12 у КМВА повідомили, що в Оболонському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено житлові будинки та нежитлову будівлю. Інформація про постраждалих уточнюється.

О 07:15 стало відомо, що рух поїздів "зеленої" лінії метрополітену між станціями "Осокорки" – "Червоний хутір" відновлено.

"У разі оголошення повітряної тривоги усі підземні станції працюють як укриття", - зазначили у КМДА.

07:26 В Київському метрополітені оновили інформацію щодо роботи потягів. Наразі між "Осокорками" та "Червоним хутором" руху немає.

"Рух поїздів "зеленої" лінії метрополітену між станціями "Осокорки" – "Червоний хутір" НЕ відновлено", - йдеться у повідомленні.

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